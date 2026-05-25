Чисто погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти

Число погибших в результате атаки ВСУ на Рязань 15 мая выросло до пяти человек, сообщил в беседе с ТАСС губернатор Рязанской области Павел Малков. Ранее он отмечал, что в результате удара были повреждены два многоквартирных дома, а обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия.

Самое страшное последствие — погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера скончалась еще одна пострадавшая. Медики сделали все возможное, но травмы оказались слишком серьезными, несовместимые с жизнью, - сказал Малков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мирный житель Кореневского района потерял стопу из-за подрыва на мине. По его словам, все произошло в селе Шептуховка.