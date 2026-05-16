16 мая 2026 в 11:18

Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей

Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей, пострадавших — от 300 до 600 тыс. рублей, сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. По его словам, всем жителям, чьи квартиры повреждены, будет оперативно выплачена компенсация на первоочередные расходы.

Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших; от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью; до 150 тысяч рублей за утраченное имущество, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ответственность за ночную атаку ВСУ по Рязани лежит на западных странах, поддерживающих Киев. По его словам, власти Киева продолжают подобные действия благодаря политической и дипломатической поддержке со стороны союзников.

Также Мирошник заявил, что ВСУ в период действия перемирия увеличили число ударов по территории России. По его словам, в минувшую неделю противник бил по гражданским объектам в густонаселенных районах страны, что показывает преднамеренный характер атак и стремление Киева нанести наибольший ущерб гражданам РФ.

