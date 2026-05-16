День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 11:45

Путин поздравил коллектив и выпускников ИСАА МГУ с 70-летием института

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по случаю 70-летия со дня основания учреждения, передает пресс-служба Кремля. Глава государства выразил уверенность, что институт и впредь сохранит лидерские позиции, а новые поколения студентов реальными делами будут поддерживать его авторитет.

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 70-летием Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что выпускники учебного заведения обладают глубокими фундаментальными знаниями, которые востребованы на государственной и дипломатической службе, в науке, журналистике и бизнесе. Нынешний коллектив, по его словам, достойно продолжает традиции предшественников, ведет серьезную научную и просветительскую работу, расширяя круг изучаемых проблем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ признался, что начал учить турецкий язык фактически в качестве наказания. Он рассказал, что изначально хотел изучать арабский, но из-за недостаточно высоких баллов не смог выбрать язык самостоятельно.

Власть
Владимир Путин
поздравления
МГУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два человека пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске
Осколки дрона рухнули во двор частного дома в Славянске-на-Кубани
Названа причина взрыва Пятигорске
«На город Изюм»: военкор раскрыл значение освобождения Боровой
Легковушка вылетела на пути перед поездом в российском регионе
«Хочу всех успокоить»: мэр Пятигорска вышел на связь после взрыва в городе
Полыхающий гараж едва не унес жизни четверых человек
Взрыв прогремел на автозаправке в российском городе
Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в Сети
Известная велоспортсменка умерла от рака
Турецкий певец получил срок за посты про Израиль
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА
Таракан поселился в студенте из Таджикистана
ВСУ атакуют Москву 16 мая: сколько сбили БПЛА, что с аэропортами
Студент-пожарный получил почти 10 лет тюрьмы за «смачный поцелуй»
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
Суд арестовал у россиянки элитного мерина после нападения на подростка
Министр энергетики ОАЭ объяснил мотивы выхода из ОПЕК
В Росавиации сообщили о возобновлении штатной работы аэропортов на Кубани
Премьер Эстонии сравнил НАТО со швейцарскими часами
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.