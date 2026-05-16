Путин поздравил коллектив и выпускников ИСАА МГУ с 70-летием института

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по случаю 70-летия со дня основания учреждения, передает пресс-служба Кремля. Глава государства выразил уверенность, что институт и впредь сохранит лидерские позиции, а новые поколения студентов реальными делами будут поддерживать его авторитет.

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 70-летием Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что выпускники учебного заведения обладают глубокими фундаментальными знаниями, которые востребованы на государственной и дипломатической службе, в науке, журналистике и бизнесе. Нынешний коллектив, по его словам, достойно продолжает традиции предшественников, ведет серьезную научную и просветительскую работу, расширяя круг изучаемых проблем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ признался, что начал учить турецкий язык фактически в качестве наказания. Он рассказал, что изначально хотел изучать арабский, но из-за недостаточно высоких баллов не смог выбрать язык самостоятельно.