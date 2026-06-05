Названа удивительная особенность Су-57, которым восхитился Путин Ростех: Су-57 может выступать в роли командного центра, в том числе для дронов

Российский истребитель Су-57 может выполнять функцию воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Ростеха. В госкорпорации отметили, что Су-57 на сегодняшний день остается единственным истребителем пятого поколения в мире, подтвердившим свою эффективность во всех вариантах боевого применения.

Кроме того, Су-57 — это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов. Также машина имеет широкую номенклатуру современного и перспективного вооружения, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире. По словам главы государства, Москва предлагала Дели разрабатывать самолет вместе, но индийские партнеры отказались.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил, что прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полет. Он добавил, что машина будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.