Путин назвал лучший истребитель мира

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира. Он также сообщил о готовности Москвы к совместной работе с Индией над этой разработкой.

Российский лидер уточнил, что изначально предлагал индийским коллегам совместно создавать авиацию, однако они тогда предпочли отложить решение. Сейчас Россия готова как производить, так и развивать самолет без ограничений.

В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать — и поставлять, и развивать, — сказал глава государства.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров объявил, что прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57, разработанный авиастроителями в инициативном порядке, совершил первый испытательный полет. Он обладает как возможностями боевого управления, так и функционалом учебно-боевого, уточнили в Ростехе.

Также стало известно, что ВВС США увеличили финансирование проекта истребителя нового поколения F-47 на 65% в 2027 финансовом году. Рост расходов связан с переходом программы к этапу проектирования и строительства.