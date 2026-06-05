Президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила на Петербургском международном экономическом форуме российским компаниям принять участие в разработке газовых месторождений в стране. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в Танзании обнаружили 57 трлн кубических футов природного газа.

Другой сферой для сотрудничества является нефтегазовая. Мы обнаружили около 57 трлн кубических футов природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области, — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются оказывать давление на Индию, в том числе из-за ее сотрудничества с Россией. По мнению главы государства, повлиять на премьер-министра страны Нарендру Моди такими методами невозможно.

До этого руководитель и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер подтвердил, что хорошие отношения между Россией и Германией выгодны для немцев. Он также рассказал, что его поездка на ПМЭФ вызвала недовольство у традиционных партий немецкого истеблишмента.