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05 июня 2026 в 14:32

«Обнаружили 57 трлн»: России поступило заманчивое предложение по газу

Президент Танзании Хасан предложила России участвовать в газовых проектах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила на Петербургском международном экономическом форуме российским компаниям принять участие в разработке газовых месторождений в стране. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в Танзании обнаружили 57 трлн кубических футов природного газа.

Другой сферой для сотрудничества является нефтегазовая. Мы обнаружили около 57 трлн кубических футов природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области, — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются оказывать давление на Индию, в том числе из-за ее сотрудничества с Россией. По мнению главы государства, повлиять на премьер-министра страны Нарендру Моди такими методами невозможно.

До этого руководитель и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер подтвердил, что хорошие отношения между Россией и Германией выгодны для немцев. Он также рассказал, что его поездка на ПМЭФ вызвала недовольство у традиционных партий немецкого истеблишмента.

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Россия
Танзания
природный газ
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