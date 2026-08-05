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05 августа 2026 в 11:57

Ижевка, Доброполье, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 5 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 5 августа? Что происходит у Анискино, Белицкого, Брусовки, Василевки, Волчанска, Доброполья, Константиновки, Казачьей Лопани, Малиновки, Ивановки, Ижевки, Ильиновки, Новодмитровки, Новониколаевки, Ивашкино, Избицкого Пискуновки, Северска, Харькова, Федоровки, Шевченко и Юрченково?

WarGonzo

Вооруженные силы РФ продолжают зажимать город Доброполье в клещи, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Идут бои в черте села Матяшево. На флангах войска РФ продвигаются на южных подступах к Новониколаевке и в Мирном. На Константиновском направлении идут бои в Николайполье и Алексеево-Дружковке. ВС РФ увеличивают зону контроля на северных подступах к Новодмитровке, наступают в районе Ижевки. В Красном Лимане ВС РФ развивают успех, продвигаясь в городской застройке. Идут бои в районе Редкодуба. На Северском участке войска РФ выравнивают фронт на участке между Пискуновкой и Рай-Александровкой. Сообщается о продвижении в районе Малиновки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ взяли под контроль село Бакшеевка. ВС РФ продвигаются и увеличивают зону контроля по южному берегу реки Волчья в районе Чайковки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный Ветер»

ВС России на Харьковском направлении продолжают расширять полосу безопасности, и нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Дергачей, Цуповки, Карасевки, Избицкого, Соснового Бора, Приколотного, Купино, Люботино, села Хатнее и Богодухова, пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на шести участках до 700 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района. ВСУ перебросили несколько групп испаноязычных наемников в Приколотное. По скоплению живой силы отработала наша авиация. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ВС РФ продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино)», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

В Красном Лимане продолжаются бои в городе, а также севернее, в районе Редкодуба, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Сумском направлении в Шосткинском районе ВС РФ ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, поселке Хотень. На Харьковском направлении штурмовые подразделения ВС РФ выбили ВСУ из села Бакшеевка Волчанского района и взяли населенный пункт под контроль», — отметили авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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