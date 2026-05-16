«Принудительно»: Песков раскрыл, какое наказание ему дали в МГУ Песков рассказал, что учил турецкий язык в МГУ в качестве наказания

Представитель Кремля Дмитрий Песков, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ в интервью Первому каналу признался, что начал учить турецкий язык фактически в качестве наказания. Он рассказал, что изначально хотел изучать арабский, но из-за недостаточно высоких баллов не смог выбрать язык самостоятельно.

Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты, — поделился Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что спустя несколько лет упорных занятий турецким и тюркологией он осознал, что ему понравилось.

