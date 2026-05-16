День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 10:40

«Принудительно»: Песков раскрыл, какое наказание ему дали в МГУ

Песков рассказал, что учил турецкий язык в МГУ в качестве наказания

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель Кремля Дмитрий Песков, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ в интервью Первому каналу признался, что начал учить турецкий язык фактически в качестве наказания. Он рассказал, что изначально хотел изучать арабский, но из-за недостаточно высоких баллов не смог выбрать язык самостоятельно.

Даже во второй раз я не набрал необходимое количество баллов для того, чтобы получить право самому выбирать язык. Да, я хотел учить арабский язык. И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты, — поделился Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что спустя несколько лет упорных занятий турецким и тюркологией он осознал, что ему понравилось.

Ранее Песков пересказал шутку министра промышленности и торговли Антона Алиханова в интервью журналисту Павлу Зарубину. Речь шла о съемке российской делегации в Кремле. По его словам, министр обратил внимание на то, что журналист ведет съемку делегации. Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время общения в Кремле.

Власть
Дмитрий Песков
Турция
МГУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.