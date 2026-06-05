В Кремле раскрыли детали предстоящего выступления Путина

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ поделится своим видением развития страны в экономической и социальной сферах, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью в блогерской студии VK на полях форума. По его словам, президент также обозначит основные вызовы, стоящие перед Россией.

Президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны и по экономике, и по социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. И это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, будь то гигантский бизнес или малый и средний бизнес, на что им ориентироваться концептуально, потому что это именно слова главы государства, которые определяют основной вектор, — отметил Песков.

Ранее Путин отметил, что России «пророчили поражение на поле боя» и «разорванную в клочья» экономику, но призвал оценивать ситуацию реальными цифрами и тенденциями. Российский лидер также напомнил, что экономика ЕС выросла примерно на 3%, а российская — на 10%, причем рост Германии составил менее 1%.