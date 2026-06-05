В ИБА придумали, как России обойти санкции США на экспорт нефти

В ИБА придумали, как России обойти санкции США на экспорт нефти Глава ИБА Котвани: сотрудничество России и Индии поможет в борьбе с санкциями

Укрепление сотрудничества России и Индии поможет в борьбе с антироссийскими санкциями США, в том числе на продажу и поставки нефти в страны БРИКС, заявил Lenta.ru президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани в рамках ПМЭФ-2026. По его словам, это поможет оставить торговлю прозрачной и стабильной.

Россия и Индия должны укреплять институциональное сотрудничество, чтобы торговля оставалась стабильной, прозрачной и защищенной от внезапных внешних потрясений, — отметил Котвани.

Он добавил, что вопрос закупки нефти стал настоящей проблемой для суверенитета Индии. По его словам, Нью-Дели не будет принимать никаких решений под внешним давлением — власти страны рассматривают Москву в качестве надежного партнера в энергетике.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются оказывать давление на Индию, в том числе из-за ее сотрудничества с РФ, однако повлиять на премьер-министра страны Нарендру Моди такими методами невозможно. По словам российского лидера, Моди возглавляет государство с огромным населением.