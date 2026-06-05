Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon В Нью-Джерси воры украли карточки Pokemon на $50 тыс.

В американском Нью-Джерси группа грабителей украла коллекционные карточки с Pokemon на сумму почти $50 тыс. (около 3,7 млн рублей), сообщила New York Post. Инцидент произошел в магазине Big Pack в Рошель-Парке.

Уточняется, что трое мужчин в черной одежде проникли через черный ход и разбили витрину у кассы. Ограбление заняло всего минуту и 13 секунд. Владелец магазина Пабло Рансье поделился, что накануне отметил трехлетие своего бизнеса и назвал бизнес своей страстью.

Ранее в США полиция арестовала мужчину, которого обвиняют в краже дорогих конструкторов Lego и подмене пластиковых деталей кусочками сухих макарон. По данным полицейского управления Ирвайна, 28-летний Джаррелл Огастин якобы воровал ценные наборы Lego, в том числе из серий «Звездные войны» и «Марвел», после чего запечатывал коробки и возвращал их в магазины, чтобы получить деньги обратно.

До этого на Тайване две обезьяны пробрались в жилой дом, устроили кражу на кухне, а одна из макак ударила хозяйку. Женщина рассказала, что ранним утром животные проникли в дом в поисках еды.