Американец придумал хитрый способ кражи конструкторов Lego из магазинов

В США полиция арестовала мужчину, которого обвиняют в краже дорогих конструкторов Lego и подмене пластиковых деталей кусочками сухих макарон, сообщает CBS News. По данным полицейского управления Ирвайна, 28-летний Джаррелл Огастин якобы воровал ценные наборы Lego, в том числе из серий «Звездные войны» и «Марвел», после чего запечатывал коробки и возвращал их в магазины, чтобы получить деньги обратно.

Как отметили следователи, сухие макароны издают такой же звук, как и детали Lego, когда коробку трясут. В итоге Огастин получил возврат средств в магазинах Target в Коста-Месе, Ирвайне и Вестминстере, а также в других торговых точках за пределами штата.

