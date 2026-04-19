Американец придумал хитрый способ кражи конструкторов Lego из магазинов

Американец заполнял коробки конструкторов макаронами и возвращал в магазины

В США полиция арестовала мужчину, которого обвиняют в краже дорогих конструкторов Lego и подмене пластиковых деталей кусочками сухих макарон, сообщает CBS News. По данным полицейского управления Ирвайна, 28-летний Джаррелл Огастин якобы воровал ценные наборы Lego, в том числе из серий «Звездные войны» и «Марвел», после чего запечатывал коробки и возвращал их в магазины, чтобы получить деньги обратно.

Как отметили следователи, сухие макароны издают такой же звук, как и детали Lego, когда коробку трясут. В итоге Огастин получил возврат средств в магазинах Target в Коста-Месе, Ирвайне и Вестминстере, а также в других торговых точках за пределами штата.

Ранее трое карманников выдавали себя за туристов, чтобы регулярно совершать кражи в районе популярных достопримечательностей Европы. Группу разоблачили и задержали в 2025 году, однако судебный процесс по делу продолжается.

До этого в итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей фонда Маньяни-Рокка. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро. По сообщению источника, преступники действовали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

