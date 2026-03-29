29 марта 2026 в 23:23

В Италии за считаные минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Rai: в Италии группа воров похитила картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

Фото: Malte Christians/dpa/Global look Press
В итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей фонда Маньяни-Рокка, передает местная газета Rai. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро.

По сообщению источника, преступники действовали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут, они взломали входную дверь и планировали похитить больше произведений, но сигнализация вынудила их покинуть место преступления.

Все украденные работы находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. В операции участвовали несколько человек в масках, после чего они скрылись с места происшествия, добавили в источнике.

Ранее на парижском аукционе Sotheby's продали ювелирное украшение из коллекции известной актрисы Одри Хепберн. Брошь итальянского дома Bulgari была оценена предварительно в сумму от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей), но в итоге ее купили за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей). Это украшение, созданное около 1960 года, было частью личного стиля актрисы.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

