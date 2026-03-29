В Италии за считаные минуты украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса Rai: в Италии группа воров похитила картины Ренуара, Сезанна и Матисса из музея

В итальянской провинции Парма группа воров ограбила частный музей фонда Маньяни-Рокка, передает местная газета Rai. Добычей преступников стали картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимость которых оценивается в несколько миллионов евро.

По сообщению источника, преступники действовали быстро и слаженно, ограбление заняло менее трех минут, они взломали входную дверь и планировали похитить больше произведений, но сигнализация вынудила их покинуть место преступления.

Все украденные работы находились на верхнем этаже виллы в зале французской живописи. В операции участвовали несколько человек в масках, после чего они скрылись с места происшествия, добавили в источнике.

