Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий

Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий Брошь Bulgari Одри Хепберн продана на аукционе в Париже за €355,6 тыс.

Ювелирное украшение из коллекции актрисы Одри Хепберн продали на парижском аукционе, сообщили в пресс-службе аукционного дома Sotheby«s. Брошь итальянского дома Bulgari была куплена за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей).

Отмечается, что предварительная оценка лота составляла от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей). Финальная цена превысила ожидания примерно в восемь раз.

Украшение было создано около 1960 года и являлось частью личного стиля легендарной актрисы. Впоследствии Хепберн подарила эту брошь вдове своего коллеги, актера Юла Бриннера.

Ранее в столице Шри-Ланки Коломбо нашли самый крупный в мире фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата. Консультант-геммолог Ашан Амарасингхе представил его под названием „Звезда Чистой Земли“.

До этого экономист и социолог Дмитрий Алексеев рассказал: цены на серебряные украшения могут увеличиться на 30–50%. Он отметил, что бренды массмаркета могут перейти на нержавеющую сталь или титан.

Кроме того, по иску Генпрокуратуры к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам были изъяты драгоценности общей стоимостью 51,3 млн рублей. Среди них — бриллиант в два карата за 3,5 млн рублей.