У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей

По иску Генпрокуратуры к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам были изъяты драгоценности общей стоимостью 51,3 млн рублей, сообщили в ТАСС. Среди них — бриллиант в два карата за 3,5 млн рублей.

Самым дорогим украшением признали кольцо с сапфиром стоимостью 13 млн рублей. Также в доход государства обратили 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Среди них — жилье у Эрмитажа в Северной столице.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что имущество доверенных лиц бывшего мэра Сочи может быть изъято в пользу государства. По его словам, это единственная форма ответственности, которая может коснуться ближайшего окружения политика.

До этого у семьи Копайгородского обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Во время обысков силовики изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около двух миллионов рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.