Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи

Имущество доверенных лиц бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского может быть изъято в пользу государства, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это единственная форма ответственности, которая может коснуться ближайшего окружения политика.

Исходя из того, как складывается судебная практика по аналогичным делам, у меня нет никаких сомнений в том, что имущество, записанное на третьих лиц, необязательно на экс-мэра Сочи Копайгородского и его ближайших родственников, может быть обращено в доход государства. Ответственность они понесут только в форме конфискации, потому что превентивная мера борьбы с коррупцией заключается не в привлечении к уголовной ответственности за получение взятки, а именно за то, что имущество не соответствует доходам, задекларированным этими лицами, — высказался Багатурия.

Ранее у семьи Копайгородского обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Во время обысков силовики изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около двух миллионов рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.