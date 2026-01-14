Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 15:01

Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи

Адвокат Багатурия: имущество доверенных лиц Копайгородского могут конфисковать

Алексей Копайгородский Алексей Копайгородский Фото: t.me/moscowcourts*
Читайте нас в Дзен

Имущество доверенных лиц бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского может быть изъято в пользу государства, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, это единственная форма ответственности, которая может коснуться ближайшего окружения политика.

Исходя из того, как складывается судебная практика по аналогичным делам, у меня нет никаких сомнений в том, что имущество, записанное на третьих лиц, необязательно на экс-мэра Сочи Копайгородского и его ближайших родственников, может быть обращено в доход государства. Ответственность они понесут только в форме конфискации, потому что превентивная мера борьбы с коррупцией заключается не в привлечении к уголовной ответственности за получение взятки, а именно за то, что имущество не соответствует доходам, задекларированным этими лицами, — высказался Багатурия.

Ранее у семьи Копайгородского обнаружили ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Во время обысков силовики изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около двух миллионов рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.

Сочи
мэры
коррупция
адвокаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.