Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда Мэр Петропавловска-Камчатского обвинил УК в гибели женщины от падения льда

Управляющая компания на Камчатке трижды получала предостережения от администрации Петропавловска-Камчатского до падения льдины на местную жительницу, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Беляев. По его словам, женщина погибла из-за халатности сотрудников УК. Трагедии можно было избежать, считает Беляев.

Главный преступник в этой ситуации — халатность. Вопросы вновь к управляющей компании, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года. Только с начала года ей трижды выдавались предостережения о необходимости расчистки кровель домов от снега, одно из них касалось именно этого дома — Советская, 38, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате падения наледи погибла 54-летняя женщина. По информации регионального Минздрава, россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи.

До этого в Пермском крае из-за снежных масс обрушилось несколько крыш домов. По фактам обрушения кровель в трех муниципалитетах региона возбудили уголовные дела. Происшествия произошли в течение двух дней. Также в Соликамске Пермского края сугроб, соскользнувший с крыши, смял автомобиль, в котором находился водитель. Мужчина попал под завалы у торгового центра «Гостиный двор».