06 апреля 2026 в 02:25

Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об уходе с должности по собственному желанию. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку. Уверен, новая команда учтет допущенные промахи и донастроит механизмы хозяйственной деятельности краевой столицы, — написал Беляев.

По его словам, за короткое время ему не удалось оперативно решить накопившиеся проблемы в регионе, что особенно проявилось зимой. Он также отметил, что город дважды проходил режим чрезвычайной ситуации, который не вводился до этого десятилетиями.

Ранее вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, курировавший сферу ЖКХ, официально покинул свой пост после более чем двух лет работы. Политик подтвердил в беседе с журналистами, что решение об увольнении уже согласовано с губернатором региона Александром Осиповым.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей лишила полномочий председателя Девятого арбитражного апелляционного суда Сергея Седова и судью Бориса Стешана. Решение приняли 13 марта на внеочередном заседании ВККС.

