Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов

Жители Петропавловска-Камчатского столкнулись с последствиями аномальной зимы, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам горожан, обильные снегопады сменились активным таянием, вызвавшим масштабное подтопление. Вода уже добралась до многоквартирных домов, затопив подъезды и подвальные помещения.

Горожане передвигаются по улицам в высоких резиновых сапогах, так как огромные лужи делают невозможным ни обойти, ни перешагнуть их. Ливневая канализация не справляется с объемом талой воды. Автомобилисты отмечают, что в некоторых районах проезд для легковушек заблокирован, и приходится искать объездные маршруты.

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление в краевой столице на следующей неделе. Местные жители опасаются, что это приведет к еще более серьезному паводку, усугубив и без того сложную ситуацию.

