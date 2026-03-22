Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 11:33

Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Петропавловска-Камчатского столкнулись с последствиями аномальной зимы, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам горожан, обильные снегопады сменились активным таянием, вызвавшим масштабное подтопление. Вода уже добралась до многоквартирных домов, затопив подъезды и подвальные помещения.

Горожане передвигаются по улицам в высоких резиновых сапогах, так как огромные лужи делают невозможным ни обойти, ни перешагнуть их. Ливневая канализация не справляется с объемом талой воды. Автомобилисты отмечают, что в некоторых районах проезд для легковушек заблокирован, и приходится искать объездные маршруты.

Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление в краевой столице на следующей неделе. Местные жители опасаются, что это приведет к еще более серьезному паводку, усугубив и без того сложную ситуацию.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 22 марта москвичей ждет погода «миллион на миллион». Будет ясно и без осадков, а столбики термометров покажут до +13 градусов. По словам специалиста, такой температурный фон значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Камчатка
снегопады
подтопления
Петропавловск-Камчатский
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.