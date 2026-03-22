Москвичам спрогнозировали погоду «миллион на миллион» Тишковец: в Москве 22 марта ожидается малооблачная погода и до +13 градусов

В воскресенье, 22 марта, москвичей ждет ясная погода без осадков и температурный максимум до +13 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, такой температурный фон значительно выше климатической нормы для этого времени года.

Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять «миллион на миллион»: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха +13 градусов, — сообщил метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что с 23 марта в Москве и Петербурге ожидается солнечная и теплая погода, но ночью местами возможны заморозки. В этих городах большая часть недели пройдет под влиянием антициклона. Дневная температура 23 и 24 марта составит 8–13 градусов, а ночью местами опустится до –2…–6 градусов, создавая ощущение легкого мороза.

До этого научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина отмечала, что в южных областях России с 23 по 29 марта сохранится по-летнему теплая погода. Она уточнила, что в Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, в Ставрополье, Адыгее и республиках Северного Кавказа воздух будет прогреваться до +18 градусов.