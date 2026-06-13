Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 00:05

Приметы 13 июня — Еремей Распрягальник: как кукушка предсказывает погоду?

Приметы 13 июня — Еремей Распрягальник Приметы 13 июня — Еремей Распрягальник Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 13 июня почитается память апостола от 70-ти Ерма (или Еремея). В славянской традиции этот день получил яркое и говорящее название — Еремей Распрягальник. В 2026 году эта дата выпадает на субботу. Название дня напрямую связано с крестьянским бытом: к середине июня в большинстве регионов полностью завершалась весенняя страда и посадка основных культур. Приходило время распрягать лошадей и давать им заслуженный отдых.

Погодные приметы на Еремея Распрягальника, 13 июня

  • Природа в этот субботний день подсказывала, каким будет лето и чего ждать от осенних закромов.

  • Ранним утром туман стелется низко по воде и низинам — к большому урожаю грибов в лесах уже к концу месяца.

  • Если к вечеру роса выпала обильно — следующий день будет жарким и солнечным.

  • Ненастный или дождливый день на Еремея — к суровой, морозной и метельной зиме.

Приметы о птицах, зверях и насекомых 13 июня

  • Если пауки начинают активно плести паутину с самого утра — погода переменится в сторону тепла и суши.

  • Если кукушка кукует часто, громко и звонко — установится долгая, теплая и ясная погода без затяжных дождей.

  • Птицы поют вяло и прячутся в густой листве — предвестник скорого похолодания или грозы.

Приметы о птицах в июне Приметы о птицах в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лошадь на Руси была главным помощником крестьянина. 13 июня животных освобождали от любой тяжелой работы, мыли, вплетали в гривы яркие ленты и угощали свежим хлебом с солью или сочной травой. Верили, что если хорошо задобрить коня на Еремея, он весь год будет здоровым и крепким.

Что можно и нужно делать 13 июня

Если кто-то не успевал закончить посадки до этого дня, то завершал их в спешке. Считалось, что растения, посаженные после Еремея, не успеют набрать силу до осенних холодов.

Чем сегодня заняться?

  • Ухаживать за домашними питомцами и скотом. Суббота на Еремея — лучший день, чтобы проявить заботу о животных, почистить их вольеры или обновить подстилки.

  • Заниматься домашней уборкой и стиркой. Наведение порядка в доме сегодня помогает очистить пространство от накопившегося весеннего негатива.

  • Собирать созревшие ягоды и зелень. Использование первых летних плодов в семейном меню укрепляет здоровье и дарует силы.

  • Проводить время на свежем воздухе в спокойствии. Прогулки без спешки помогают восстановить душевное равновесие.

Что нельзя делать 13 июня

  • Заставлять домашних животных работать на износ. Главное табу дня — проявите уважение к живым помощникам, чтобы не привлечь в хозяйство убытки.

  • Начинать крупные и важные дела в спешке. День предназначен для подведения итогов весеннего периода, новые масштабные проекты лучше отложить на пару дней.

  • Ссориться, спорить и выяснять отношения с близкими. Любой конфликт на Еремея может затянуться на все лето и перерасти в затаенную обиду.

  • Давать в долг вещи, связанные с рукоделием или кухонной утварью. Существовало суеверие, что так можно случайно отдать частичку семейного уюта.

Как научить ребенка самостоятельности? Рассказали в нашей статье.

приметы
народные приметы
традиции
обычаи
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранные авиакомпании ищут спасения в российских аэропортах
Венесуэла пригрозила соседнему государству международным судом
В МВФ заявили о нарушениях Украины
В Иране раскрыли неотъемлемую часть соглашения с США
«Полный бред!»: во Франции осудили очередное «попрошайничество» Зеленского
«Любой ценой»: на Украине выросли антивоенные настроения
Самолет короля Испании доставил папу римского домой
Два южных аэропорта России временно закрылись
«Голые фото», крах карьеры, рехаб, Малахов: где сейчас Дана Борисова
В РФПИ призвали Байденов рассказать о деятельности семьи на Украине
Слухи об инсульте, сбитая пенсионерка, слова об СВО: как живет Буйнов
ЦИК Армении пересчитала голоса на 637 избирательных участках
Экс-министр ДНР подтвердил факт покушения и назвал виновных
На подлете к Москве сбили несколько украинских БПЛА
МИД РФ выделил критерии подходящего должности генсека ООН
В Севастополе обновили порядок выдачи топливных QR-кодов
Минимум 20 выстрелов раздалось в американском Мидленде
В Иране объявили о победе над США
Тегеран объяснил, при каких условиях финального соглашения с США не будет
Замглавы округа Запорожской области посмертно наградили орденом Мужества
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.