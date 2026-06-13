Приметы 13 июня — Еремей Распрягальник: как кукушка предсказывает погоду?

В народном календаре 13 июня почитается память апостола от 70-ти Ерма (или Еремея). В славянской традиции этот день получил яркое и говорящее название — Еремей Распрягальник. В 2026 году эта дата выпадает на субботу. Название дня напрямую связано с крестьянским бытом: к середине июня в большинстве регионов полностью завершалась весенняя страда и посадка основных культур. Приходило время распрягать лошадей и давать им заслуженный отдых.

Погодные приметы на Еремея Распрягальника, 13 июня

Природа в этот субботний день подсказывала, каким будет лето и чего ждать от осенних закромов.

Ранним утром туман стелется низко по воде и низинам — к большому урожаю грибов в лесах уже к концу месяца.

Если к вечеру роса выпала обильно — следующий день будет жарким и солнечным.

Ненастный или дождливый день на Еремея — к суровой, морозной и метельной зиме.

Приметы о птицах, зверях и насекомых 13 июня

Если пауки начинают активно плести паутину с самого утра — погода переменится в сторону тепла и суши.

Если кукушка кукует часто, громко и звонко — установится долгая, теплая и ясная погода без затяжных дождей.

Птицы поют вяло и прячутся в густой листве — предвестник скорого похолодания или грозы.

Приметы о птицах в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лошадь на Руси была главным помощником крестьянина. 13 июня животных освобождали от любой тяжелой работы, мыли, вплетали в гривы яркие ленты и угощали свежим хлебом с солью или сочной травой. Верили, что если хорошо задобрить коня на Еремея, он весь год будет здоровым и крепким.

Что можно и нужно делать 13 июня

Если кто-то не успевал закончить посадки до этого дня, то завершал их в спешке. Считалось, что растения, посаженные после Еремея, не успеют набрать силу до осенних холодов.

Чем сегодня заняться?

Ухаживать за домашними питомцами и скотом. Суббота на Еремея — лучший день, чтобы проявить заботу о животных, почистить их вольеры или обновить подстилки.

Заниматься домашней уборкой и стиркой. Наведение порядка в доме сегодня помогает очистить пространство от накопившегося весеннего негатива.

Собирать созревшие ягоды и зелень. Использование первых летних плодов в семейном меню укрепляет здоровье и дарует силы.

Проводить время на свежем воздухе в спокойствии. Прогулки без спешки помогают восстановить душевное равновесие.

Что нельзя делать 13 июня

Заставлять домашних животных работать на износ. Главное табу дня — проявите уважение к живым помощникам, чтобы не привлечь в хозяйство убытки.

Начинать крупные и важные дела в спешке. День предназначен для подведения итогов весеннего периода, новые масштабные проекты лучше отложить на пару дней.

Ссориться, спорить и выяснять отношения с близкими. Любой конфликт на Еремея может затянуться на все лето и перерасти в затаенную обиду.

Давать в долг вещи, связанные с рукоделием или кухонной утварью. Существовало суеверие, что так можно случайно отдать частичку семейного уюта.

Как научить ребенка самостоятельности? Рассказали в нашей статье.