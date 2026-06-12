Приметы 12 июня — Змеиный праздник: почему сегодня опасно ходить в лес

Приметы 12 июня — Змеиный праздник: почему сегодня опасно ходить в лес

12 июня верующие вспоминают Исаакия Далматского. А вот в славянской традиции этот день получил грозное, но интригующее название — Исаакий Змеевик, Змеиный праздник. На Руси верили, что этот день принадлежит пресмыкающимся, которые после весеннего пробуждения собираются на свои свадьбы. День требовал от людей максимальной осторожности и строгого соблюдения запретов.

Погодные приметы на Исаакия Змеевика, 12 июня

Если на Исаакия обильно цветет шиповник — грядущая зима будет суровой, с сильными метелями и морозами.

Если утром на траве нет росы — во второй половине дня высока вероятность ливня с грозой.

Чистый и золотистый рассвет без тумана — к погожей и стабильной неделе.

Приметы о птицах и зверях 12 июня

Кукушка кукует долго и хрипло — к скорому ухудшению погоды и затяжным июньским дождям.

Пауки активно плетут большую, ровную паутину — установится долгая, сухая и очень теплая погода.

Если шмели и пчелы вяло летают и прячутся в ульях — жди похолодания или сильного ветра.

Что можно и нужно делать 12 июня

Исаакиев день считался идеальным для посадки бобов, фасоли и гороха. Огородники перед посадкой замачивали семена в мартовской (талой) или колодезной воде, приговаривая заговоры на быстрый рост. Верили, что посаженные сегодня бобовые дадут богатый и сытный урожай.

Приметы 12 июня — Змеиный праздник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно также заняться домашними делами. Проведите день в стенах дома или в пределах своего двора: наведите порядок на кухне, почините текстиль.

Уделите время общению с семьей. Спокойные посиделки за вечерним чаем помогут сохранить гармонию и уют в доме.

Наконец, сегодня стоит обращать внимание на интуицию. Считалось, что в этот мистический день внутренний голос может подсказать верное решение в запутанном вопросе.

Что нельзя делать 12 июня

«Не ходи в лес — змею встретишь», — так говорили про Исаакия Змеевика в народе. Крестьяне верили, что 12 июня змеи выползают из своих нор и идут стройными вереницами по лесу, празднуя свой день. По поверьям, в это время они становятся невероятно чуткими и агрессивными, а их укусы считались смертельными. В лес не ходили даже по крайней надобности, а детей строго удерживали во дворе. Ходить на луга и к заброшенным водоемам тоже не стоило ради своей же безопасности.

Убивать змей, если они случайно заползли на подворье, строго запрещено. В народе верили, что сородичи убитой змеи могут отомстить или принести в дом череду неудач. Пресмыкающееся старались аккуратно прогнать длинной палкой.

Нельзя ссориться, конфликтовать и таить обиду на близких. Любой негатив, проявленный на Исаакия, мог вернуться к человеку финансовыми трудностями.

Воздержитесь также давать вещи или деньги в долг незнакомцам. Существовало суеверие, что вместе с ними из дома может уйти частичка благополучия.

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