Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая

Что посадить в июне на даче: овощи, зелень, цветы и травы для урожая до осени

Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая

Июнь — не конец посевного сезона, а его второй акт. Пока одни дачники думают, что время упущено, опытные огородники вовсю делают поздние посадки овощей в июне и уже планируют, что будут есть в августе и сентябре. И правы именно они. Многие культуры прекрасно успевают вызреть за 45–70 дней, а значит, июньский посев — это осенний урожай на вашем столе. Разберемся, какие пряные травы хороши для посадки в июне и что посадить в июне на огороде: список получится внушительным, но при этом очень практичным.

Главное правило июньских посевов: выбирайте скороспелые сорта и культуры с коротким вегетационным периодом. Именно они — ваши лучшие союзники в этот период. Посадка зелени в июне, пряных трав, корнеплодов и однолетних цветов — все это реально и выгодно. Итак, давайте вместе решать, что успеть посеять в июне для урожая до осени из зелени или овощей.

Овощи, которые успеют вырасти до осени: редис, дайкон, листовая горчица, салат

Первыми в очереди стоят самые быстрые — листовые и корнеплодные культуры с коротким сроком созревания. Посадка зелени в июне дает результат уже через 3–4 недели, а некоторые овощи созревают еще быстрее.

Редис — рекордсмен по скорости: от посева до стола всего 20–25 дней. Сейте каждые 10 дней, и у вас будет непрерывный конвейер свежего редиса до сентября. Выбирайте сорта «жара», «детский F1», «18 дней».

Дайкон — японская редька с нежным вкусом. Созревает за 50–70 дней. Июньский посев — оптимальный: дайкон не любит длинный день, а в июле — августе световой день начинает убывать, что как раз ускоряет формирование корнеплода.

Листовая горчица — готова к срезке через 25–30 дней. Богата горчичными маслами, придает салатам пикантность. Морозостойка и не боится осенних заморозков до −3°C.

Листовой салат — созревает за 30–40 дней. Сорта «лолло росса», «дубачек», «батавия» прекрасно переносят летнюю жару при регулярном поливе.

Скороспелые культуры для июньского посева — это и шпинат (готов через 30 дней), и листовая свекла мангольд (срезка через 50 дней), и пекинская капуста при повторном посеве во второй половине июня.

Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Корнеплоды: свекла, морковь, редька — июньский посев для зимнего хранения

Это, пожалуй, самая стратегически важная часть июньских посевов. Корнеплоды, посеянные в начале — середине июня, созревают к сентябрю — октябрю и отлично хранятся зимой. Поздние посадки овощей в июне дают урожай именно тогда, когда ранние посевы уже давно съедены.

Свекла — срок созревания 90–120 дней. Сейте не позже 15–20 июня в средней полосе, чтобы корнеплоды успели набрать вес. Сорта «детройт», «цилиндра», «бордо 237» подходят идеально. Норма посева — 2–3 г/м2.

Морковь — созревает за 80–120 дней в зависимости от сорта. Выбирайте скороспелые: «амстердамская», «каротель», «нантская 4» (80–90 дней). Июньская морковь меньше поражается морковной мухой, чем майская, — муха уже завершила первый лет.

Редька — летняя (сорт «одесская 5») созревает за 45–60 дней. Зимняя редька («зимняя круглая черная», «маргеланская») — за 70–90 дней, ее как раз сеют в конце июня для зимнего хранения.

Интересный факт: морковь содержит больше бета-каротина, если ее вырастить при умеренных температурах созревания. Осенние корнеплоды из июньского посева нередко слаще и питательнее весенних, потому что накапливают сахара при постепенном снижении температуры в конце лета.

Зелень и пряные травы: укроп, петрушка, базилик, кинза, мелисса

Посадка зелени в июне — одно из самых благодарных занятий. Пряные травы для посадки в июне растут быстро, не требуют сложного ухода и дают обильную срезку. Многие из них к тому же отпугивают вредителей и привлекают опылителей.

Зелень и пряные травы: укроп, петрушка, базилик, кинза, мелисса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вот что стоит посеять прямо сейчас:

Укроп — срезка через 30–40 дней. Сейте загущенно, до 3 г/м2, и прореживайте по мере роста. Зонтичные сорта («буян», «аллигатор») дадут и зелень, и семена до осени. Петрушка листовая — всходит 14–20 дней, зелень готова через 60–70 дней. Замочите семена на 48 часов перед посевом — прорастут вдвое быстрее. Базилик — теплолюбив, в открытый грунт сеют после 10 июня, когда ночи стабильно теплые. Срезка через 45–50 дней. Сорта «генуэзский», «рубин», «ароматный» — для разных кулинарных задач. Кинза (кориандр) — молниеносно дает зелень: через 25–30 дней. Склонна к стрелкованию в жару — выбирайте позднеспелые листовые сорта: «тайга», «янтарь». Мелисса — в первый год из семян растет медленно (60–90 дней до первой срезки), но зато потом остается на грядке много лет. Посев в июне дает зелень в августе — сентябре.

Это отличный список пряных трав для посадки в июне — разнообразный, практичный и вкусный.

Бобовые и тыквенные: стручковая фасоль, горох, кабачки (в южных регионах)

Эта группа культур — для тех, кто хочет настоящего урожая, а не только салатной зелени. Поздние посадки овощей в июне включают и их, главное — успеть до середины месяца в средней полосе.

Стручковая фасоль (спаржевая) — созревает за 50–60 дней. Сорта «сакса 615», «победитель», «нея» дают нежные стручки без пергаментного слоя. Это скороспелая культура для июньского посева в чистом виде.

Горох — скороспелые сорта «авола», «альфа», «ранний грибовский 11» дают горошины через 45–55 дней. Июньский горох успевает отдать урожай до августовской жары, которая останавливает налив зерен.

Кабачки — в южных регионах (Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область) смело сейте в начале июня: куст начинает плодоносить через 45–55 дней. В средней полосе — только рассадой или при посеве не позже 5–7 июня.

Что можно посадить на даче в июне: овощи, цветы и пряные травы для урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цветы для июньского посева: бархатцы, календула, настурция, космея

Однолетние цветы — не просто украшение. Многие из них работают на огороде: отпугивают вредителей, привлекают опылителей и служат лекарственным сырьем. Если вас интересует, какие цветы сеять в июне в грунт, — вот проверенный список:

Бархатцы — неприхотливы, цветут через 40–50 дней после посева. Выделяют фитонциды, которые отпугивают нематоду и белокрылку. Посейте их рядом с томатами и перцами.

Календула — зацветает через 50–60 дней. Лекарственное растение: цветки используют для заживляющих настоев. Самосеется и возвращается каждый год.

Настурция — зацветает через 35–45 дней. Съедобна целиком: листья, цветки и незрелые семена маринуют как каперсы. Отпугивает тлю от капусты и кабачков.

Космея — один из самых неприхотливых однолетников. Зацветает через 60–70 дней, цветет до заморозков. Привлекает шмелей и бабочек.

Интересный факт: бархатцы (тагетес) содержат лютеин — пигмент, который накапливается в почве и подавляет рост нематод. Агрономы специально высевают их в качестве сидерата перед посадкой клубники и моркови, чтобы очистить почву от паразитов.

Советы по посадке в жаркую погоду: полив, притенение, мульчирование

Что посадить в июне на огороде и что включить в список растений — это важный вопрос. Но не менее важно — как посадить, чтобы посевы взошли и не погибли в июньскую жару.

Полив: поливайте посевы ранним утром или вечером, после захода солнца. Дневной полив в жару вызывает тепловой стресс у рассады и испаряется, не успевая впитаться. Норма полива для свежих посевов — 5–10 л/м2 ежедневно до появления всходов. Притенение: накройте грядки с посевами агроволокном (спанбонд плотностью 17–30 г/м2) или натяните сетку с 30-процентным затенением. Это снижает температуру почвы на 4–6°C и предотвращает образование почвенной корки, через которую росткам сложно пробиться. Мульчирование: после появления всходов замульчируйте грядки (слой 3–5 см) скошенной травой, соломой или перегноем. Мульча удерживает влагу, снижает температуру почвы и подавляет сорняки. Один слой мульчи экономит 2–3 полива в неделю — проверено на практике. Глубина посева: в жаркую погоду заглубляйте семена чуть больше нормы — на 0,5–1 см глубже, чем указано на упаковке. Там влажность почвы стабильнее, и семена прорастут равномернее.

Что посадить в июне на даче: овощи, зелень, цветы и травы для урожая до осени Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поэтому что успеть посеять в июне для урожая до осени — это вопрос не только желания, но и правильного ухода в первые недели после посева. Дайте посевам хороший старт — и они отблагодарят вас щедрым урожаем в августе, сентябре и даже октябре.

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