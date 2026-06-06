Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай

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Какие овощи посадить в июне для второго урожая

Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай

Несколько урожаев за одно лето — это, пожалуй, тайная мечта каждого садовода. И в июне у вас есть все шансы ее исполнить: правильный досев зелени и овощей сейчас — это свежая еда со своей грядки вплоть до поздней осени.

Почему второй урожай — желаннее первого?

Второй урожай дает сразу несколько бонусов: грядки не пустуют, стол не скудеет, а земля работает на вас по максимуму. К тому же летние и осенние овощи, посеянные в июне, нередко меньше страдают от вредителей — пик их активности к тому времени уже проходит.

Июньский досев — это повторный посев культур на грядки, освободившиеся после сбора первого урожая, или просто плановый второй цикл посева на свободных участках. Суть проста: земля уже хорошо прогрета, всходы появляются быстрее, а впереди еще достаточно теплых дней, чтобы получить полноценный урожай. Главное — выбирать скороспелые сорта с периодом созревания не более 80–90 дней, иначе первые заморозки могут застать плоды врасплох.

Что посеять из зелени в июне

Зеленные культуры — идеальные кандидаты для досева: они растут быстро, неприхотливы и украшают стол уже через 3–4 недели.

Укроп — всходит через 7–10 дней, готов к срезке через 20–25 дней; сейте каждые 2 недели для непрерывного урожая.

Петрушка (листовая и корневая) — сеять прямо в грунт; важно поддерживать влажность почвы до появления всходов.

Салат листовой — урожай через 25–35 дней, в жару обязательны полив и легкое притенение.

Рукола — готова к срезке уже через 25–30 дней, хорошо переносит летнюю жару.

Шпинат — дает зелень через 3–4 недели; выбирайте теплостойкие сорта.

Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кинза (кориандр) — зелень готова через 30–40 дней после посева.

Лук на перо — сеять семенами или севком; молодое перо появится через 2–3 недели.

Базилик — в июне сеять прямо в грунт; хорошо развивается в тепле.

Какие овощи посадить в июне для второго урожая

Овощи с коротким или средним сроком вегетации отлично подходят для июньского посева: урожай придет в августе — сентябре.

Редис — созревает за 20–30 дней; сейте устойчивые к стрелкованию сорта каждые 10–14 дней.

Свекла — сеять до конца июня, среднеспелые и поздние сорта; урожай через 50–60 дней, хорошо хранится.

Морковь — поздние сорта дадут корнеплоды к осени; меньше болеет, чем весенний посев.

Фасоль кустовая — сеять в первой половине июня в прогретую почву; урожай через 50–60 дней.

Кабачки — любят тепло, плодоносят уже через 45–50 дней; один куст дает плоды до заморозков.

Пекинская капуста — при посеве в июне быстро растет, кочаны готовы через 35–45 дней.

Горох (сахарные сорта) — сеять в начале июня; нежные стручки появятся через 50–60 дней.

Огурцы — возможна посадка рассадой или семенами при условии достаточного тепла; при похолодании прикрывайте агроволокном.

Когда ждать второй урожай и есть ли разница во вкусе

Большинство зеленных культур при июньском досеве порадуют вас уже в июле, корнеплоды — в августе — сентябре. Что касается вкуса: зелень, выросшая в летнюю жару, нередко оказывается более насыщенной и ароматной — длинный световой день и тепло работают в вашу пользу. Морковь и свекла осеннего сбора считаются более сладкими: перепады температур в конце лета стимулируют накопление сахаров в корнеплодах.

Нюансы ухода за досеянными растениями

За летними посевами нужен чуть более пристальный взгляд, чем за весенними:

полив — чаще и обильнее: июньская земля быстро пересыхает на жаре;

мульчирование грядок сохраняет влагу и не дает почве перегреваться;

молодые всходы в особо жаркие дни притеняйте легким агроволокном;

Июньский досев: что посадить прямо сейчас, чтобы собрать второй урожай Фото: Shutterstock/FOTODOM

регулярно рыхлите почву после полива — корни должны дышать;

выбирайте только сорта с пометкой «скороспелый» или «ранний» — это гарантия успеха до осени.

Июньский досев — это не суета, а грамотное планирование. Освободилась грядка после редиса или салата? Не оставляйте ее пустой: посейте снова. Земля летом работает быстро, и уже через месяц вы снова будете с урожаем.

Ранее мы перечислили благоприятные дни в июне для «десантирования» на грядки разных культур.