Грядка как клумба: топ-5 овощей для преображения дизайна участка

Многие садоводы давно перестали делить участок на «красивое» и «полезное». Им хочется, чтобы эстетика и красота жили в каждом уголке их сада — не только на клумбах, но и на... грядках. И природа, надо сказать, с этим желанием дачников охотно соглашается: среди овощей немало таких, что цветут пышно, зреют ярко и выглядят так, будто их высадили исключительно ради украшения и услады для глаз, а не для будущей консервации. Декоративный огород — это не причуда, а полноценный инструмент дизайна участка, где урожай идет бонусом к эстетическому удовольствию.

Топ-5 овощей, которые украшают грядку

Вот растения, которые совмещают пользу и настоящую декоративность — от цветения до сбора урожая:

Мангольд (листовая свекла) — его черешки бывают алыми, желтыми, оранжевыми и белыми. Посаженный рядами или вперемешку, он создает эффект живописной палитры. Листья крупные, фактурные, держат форму до заморозков. Декоративная капуста — пышные розетки с листьями в розово-фиолетово-белой гамме. В конце лета и осенью, когда большинство растений отцветает, она выглядит особенно эффектно. Съедобна, хотя листья жестковаты. Перец (особенно мелкоплодные сорта) — кусты усыпаны плодами-огоньками разного цвета одновременно: зелеными, желтыми, красными. Выглядит как новогодняя игрушка прямо на грядке. Фиолетовый базилик — технически трава, но в декоративном огороде незаменим. Темно-пурпурные листья контрастируют с зеленью соседей, а нежные розовые соцветия делают его похожим на декоративное растение из английского сада. Артишок — гигант с серебристо-серыми резными листьями и крупными фиолетово-синими соцветиями. Один куст способен стать акцентом всей грядки. В средней полосе выращивается как однолетник через рассаду.

Артишок Фото: Bernard Jaubert/Global Look Press

Как сажать и ухаживать: нюансы для красивого результата

Несколько практических советов, которые помогут сделать декоративный огород действительно красивым:

мангольд сеют прямо в грунт в мае, на расстоянии 20–25 см. Почва — рыхлая, без застоя воды. Поливать регулярно, иначе черешки теряют яркость;

декоративную капусту высаживают рассадой в конце мая — начале июня. Ей нужно солнце и простор: не менее 40 см между растениями. Полив умеренный, подкормка азотом раз в две недели до середины лета;

перец требует теплого места, без сквозняков. Рассаду высаживают после 10 июня. Для декоративности выбирайте сорта типа «огонек», «ратунда» или «корнелюс» — они компактны и обильно плодоносят;

базилик любит тепло и не терпит холодных ночей. Сеют после 20 мая или высаживают готовую рассаду. Для густоты и пышности регулярно прищипывайте верхушки;

артишок нуждается в рассадном старте — февраль — март. Пересаживают в открытый грунт в конце мая. Почва богатая, место солнечное. В регионах с холодными зимами осенью убирают или укрывают.

Общий принцип для тех, кому дизайн участка важен не меньше урожая: сочетайте овощи по цвету и высоте, чередуйте фактуры листьев, не бойтесь сажать их рядом с цветами. Грядка — это тоже холст.

Декоративный огород — это не компромисс между красотой и пользой, эстетикой и богатым, а их идеальный союз. Выбирайте красивые и полезные овощи для своего дачного или садового участка осознанно, и тогда каждый квадратный метр вашей «фазенды» будет радовать глаз с ранней весны до золотой осени.

