Все о клубнике: как выбрать, что приготовить и как сохранить на зиму

Клубничный сезон короткий. Эти красные, сочные ягоды — главное летнее удовольствие. Их едят свежими, варят из них варенье, добавляют в десерты и даже замораживают. Рассказываем, как выбрать самую вкусную клубнику, чем она полезна, какие блюда из нее приготовить и как правильно заготовить на зиму.
Как выбрать хорошую клубнику
Клубника — ягода капризная. Она быстро портится, легко мнется и не прощает ошибок при заготовке. Но если знать несколько правил, можно наслаждаться ее вкусом круглый год.
Идеальная клубника — не всегда самая большая. Иногда мелкие ягоды оказываются слаще и ароматнее.
На что обратить внимание?
Цвет должен быть равномерно красный, без бледных или зеленых пятен. Белый кончик — признак недозрелой ягоды.
Ягода должна быть ароматной, с выраженным клубничным запахом. Если ягода ничем не пахнет — она будет безвкусной.
Поверхность у хороший ягоды матовая, блеск говорит о химической обработке. Семечки не должны быть слишком темными или вдавленными.
Хвостики — зеленые, свежие, не вялые. Желтые или сухие листочки — признак того, что клубника долго лежит.
Ягода должна быть упругой, но не твердой. Мягкая, рыхлая — переспевшая или битая.
Как хранить свежую клубнику
Клубнику мойте только перед едой. Вымытая и высушенная, она хранится в холодильнике не больше суток. Немытую можно держать 2–3 дня, в контейнере с отверстиями или в бумажном пакете. Не храните клубнику в полиэтиленовом пакете — она быстро заплесневеет.
Чем полезна клубника
Клубника — не просто вкусная ягода, но и очень полезная. В ней мало калорий (около 40 ккал на 100 г), зато много витаминов и антиоксидантов.
В 100 г клубники содержится почти суточная норма витамина С. Она укрепляет иммунитет и помогает бороться с вирусами.
Антиоксиданты в ягоде замедляют старение, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Марганец и калий поддерживают здоровье костей, сердца и сосудов.
Фолат (витамин В9) полезен для нервной системы, особенно важен во время беременности.
Клетчатка в составе клубники улучшает пищеварение, дает чувство сытости.
Клубника полезна при гипертонии, подагре, анемии и авитаминозе. Но есть и противопоказания: ее не рекомендуют при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и аллергии.
Что приготовить из клубники: 3 рецепта
Клубника хороша и сама по себе, и в десертах. Вот три простых рецепта.
Рецепт № 1: клубничное варенье-пятиминутка
Самое простое варенье, которое сохраняет цвет и аромат свежей ягоды.
Необходимые продукты: клубника — 1 кг, сахар — 800 г.
Ягоды вымойте, удалите хвостики, обсушите. Засыпьте сахаром, оставьте на 3–4 часа, чтобы клубника пустила сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите ровно 5 минут, снимая пену. Разлейте по стерилизованным банкам. Храните в прохладном месте.
Совет: чтобы варенье не засахарилось, добавьте в конце щепотку лимонной кислоты.
Рецепт № 2: клубничный соус к мясу и блинчикам
Неожиданное сочетание: кисло-сладкий соус из клубники отлично подходит к мясу, курице и сырникам.
Необходимые продукты: клубника — 500 г, сахар — 2 ст. ложки, бальзамический уксус (или лимонный сок) — 1 ст. ложка, базилик — несколько листиков.
Клубнику нарежьте мелко (или пробейте блендером). Добавьте сахар, уксус. Варите на медленном огне 10–15 минут до загустения. В конце добавьте мелко рубленый базилик. Соус готов.
Совет: храните в холодильнике до недели. Подавайте к мясу, блинчикам или мороженому.
Рецепт № 3: классический клубничный пирог
Быстрый пирог с сочной начинкой — идеален к чаю.
Необходимые продукты: клубника — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 150 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, масло сливочное для смазки.
Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите нарезанную клубнику, затем — оставшееся тесто. Выпекайте 30–35 минут.
Совет: подавайте пирог теплым с шариком ванильного мороженого.
Что приготовить из клубники?
Как заготовить клубнику на зиму
Самый простой способ сохранить клубнику — заморозить. Она не теряет вкус и форму, если сделать все правильно.
Выбирайте спелую, но плотную клубнику. Тщательно вымойте и обсушите на полотенце — лишняя влага превратится в лед. Удалите хвостики.
Разложите ягоды на доске или противне в один слой, чтобы они не касались друг друга. Заморозьте 2–3 часа. Пересыпьте замороженные ягоды в пакеты или контейнеры, уберите в морозилку.
Такую клубнику можно использовать для компотов, соусов, выпечки и смузи. Для салатов и украшения десертов замороженная ягода не подойдет — после разморозки она теряет форму.
Советы на заметку
Не покупайте клубнику в лотках, если не видите нижний слой — там часто лежат мятые и подпорченные ягоды.
Перед заморозкой обязательно обсушивайте ягоду. Мокрая клубника превратится в ледяной ком.
Свежая клубника хранится в холодильнике не больше 3 дней. Съедайте ее быстро или замораживайте.
Много полезной информации о жимолости собрали в другой статье на нашем сайте.