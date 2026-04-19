Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 02:23

В России обновят ГОСТ на шиповник впервые с 1995 года

Принятый Росстандартом ГОСТ на шиповник заработает с 1 сентября этого года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на шиповник, который начнет действовать с сентября 2026 года. Документ придет на смену ГОСТу 1995 года и устанавливает требования к плодам, поставляемым для промышленной переработки и розничной продажи, пишет РИА Новости.

Согласно новому стандарту, плоды должны быть чистыми, свежими, достигшими полной зрелости и не иметь механических повреждений. Цвет — от оранжевого до ярко-красного, равномерный.

Массовая доля веточек, листьев и иных примесей растительного происхождения на плодах должна составлять не более 1%. Не допускается излишняя влажность плодов, — говорится в документе.

Также введены ограничения на размер плодов: длина — от 0,7 до 3 см, диаметр — от 0,6 до 1,7 см. На упаковке должны быть знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры». При этом правила не распространяются на шиповник, используемый для изготовления лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что рекомендации по приготовлению печенки и почек включены в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни. Документ содержит описание технологий и дает определение основным блюдам. В тексте указано, что перед приготовлением продукт необходимо очистить от пленок и протоков, после чего его обжаривают на сливочном, топленом либо растительном масле.

Общество
Россия
ГОСТ
шиповник
обновления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.