В России обновят ГОСТ на шиповник впервые с 1995 года Принятый Росстандартом ГОСТ на шиповник заработает с 1 сентября этого года

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на шиповник, который начнет действовать с сентября 2026 года. Документ придет на смену ГОСТу 1995 года и устанавливает требования к плодам, поставляемым для промышленной переработки и розничной продажи, пишет РИА Новости.

Согласно новому стандарту, плоды должны быть чистыми, свежими, достигшими полной зрелости и не иметь механических повреждений. Цвет — от оранжевого до ярко-красного, равномерный.

Массовая доля веточек, листьев и иных примесей растительного происхождения на плодах должна составлять не более 1%. Не допускается излишняя влажность плодов, — говорится в документе.

Также введены ограничения на размер плодов: длина — от 0,7 до 3 см, диаметр — от 0,6 до 1,7 см. На упаковке должны быть знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры». При этом правила не распространяются на шиповник, используемый для изготовления лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что рекомендации по приготовлению печенки и почек включены в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни. Документ содержит описание технологий и дает определение основным блюдам. В тексте указано, что перед приготовлением продукт необходимо очистить от пленок и протоков, после чего его обжаривают на сливочном, топленом либо растительном масле.