Два вида «народных» ягод возьмут под контроль в России Росстандарт утвердит новые ГОСТы на боярышник и шиповник

Росстандарт планирует в 2026 году утвердить новые ГОСТы на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства и ряд злаковых, сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью ТАСС. В этот перечень также войдут стандарты на диетические пшеничные и ржаные отруби и амарантовую крупу.

Надеюсь, что в 2026 году появится детальная программа актуализации подобных ГОСТов, — отметил Шалаев.

Глава Росстандарта также подчеркнул, что в России создают ГОСТы на снеки, батончики и хлебцы из амаранта. По его словам, спрос на продукты здорового питания растет, а вместе с ним развивается культура использования амаранта.

Ранее Шалаев сообщил, что Росстандарт хочет в текущем году утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания. Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

Также глава ведомства напомнил, что национальные стандарты помогают бороться с контрафактной продукцией. Шалаев объяснил, что единые требования не дают выдавать товар за качественный только за счет красивой упаковки. По его словам, подделки обычно скрывают состав и происхождение продукции, а ГОСТы фиксируют точные параметры сырья, способы проверки и правила безопасности.