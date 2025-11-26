Все о настое шиповника! Как и в чем заваривать, когда пить

Шиповник — настоящий чемпион по содержанию витамина С, но чтобы сохранить всю его пользу, важно правильно выбрать посуду, в которой заваривать этот напиток. А еще стоит верно выбрать время, когда именно выпить такой настой. Рассказываем, как избежать распространенных ошибок и получить максимум пользы от этого целебного напитка.

В какой посуде можно заваривать шиповник? Выбираем лучший термос

Лучший вариант — термос с колбой из нержавеющей стали. Именно стальная колба выдерживает кислотность шиповника и не вступает с ней в реакцию. Такой термос:

не окисляется;

не впитывает запахи;

не темнеет внутри;

легче промывается, даже если напиток долго настаивается.

Если вы часто завариваете ягоды, травы или морсы — нержавейка самый долговечный и безопасный вариант.

А вот в термосе со стеклянной колбой шиповник лучше не заваривать. Шиповник — кислый продукт. При длительном настаивании кислота может разрушать защитный слой стекла, из-за чего колба мутнеет, покрывается налетом, становится хрупкой.

Плюс стекло плохо переносит резкие перепады температуры, а шиповник обычно заливают кипятком.

Как правильно заваривать?

Целые плоды (2 ст. л.) промойте, слегка раздавите скалкой и засыпьте в термос. Залейте 1 л воды температурой 80–90 °C — крутой кипяток разрушает часть витаминов.

Идеальное время для заваривания — 6–8 часов. За этот период шиповник успевает отдать все полезные вещества, но не начинает вырабатывать вредные компоненты. Не стоит настаивать напиток сутки — это ухудшит его качество.

Когда лучше пить шиповник?

Лучше употреблять настой шиповника в первой половине дня или ранним вечером, чтобы избежать дискомфорта ночью и получить максимальную пользу для организма.

Почему шиповник не рекомендуют пить на ночь? Шиповник стимулирует работу почек. Если выпить вечером, ночью почти гарантированы частые пробуждения. Шиповник активно выводит жидкость, что может нарушить сон из-за частых позывов в туалет. Кроме того, витамин С обладает тонизирующим действием и может вызвать трудности с засыпанием. Людям с чувствительным желудком стоит учесть, что кислота в составе напитка может вызвать изжогу, особенно в горизонтальном положении.

Людям с гастритом, язвой или желчекаменной болезнью лучше проконсультироваться с врачом. Диабетикам стоит учесть, что шиповник может влиять на уровень сахара.

