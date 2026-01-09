Овны, готовьтесь к вихрю событий: что звёзды приготовили вам в 2026 году — прогноз Тамары Глобы

Хотите узнать, какие сюрпризы готовит вам 2026 год? Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом для Овнов — вас ждет яркий и насыщенный период, полный возможностей. Главное — найти баланс между мечтами и реальностью. В вашем знаке поселятся две могущественные планеты: Нептун (на целых 14 лет) и Сатурн (примерно на два года). Их сочетание подарит и творческое вдохновение, и необходимость проявлять дисциплину.

Нептун пробудит интуицию и породит массу интересных идей, но будьте осторожны — он же может слегка размывать границы реальности, так что не стройте воздушных замков. Сатурн выступит в роли строгого наставника: он потребует собранности и продуманности действий. Для импульсивных Овнов это вызов, но именно такой тандем планет способен привести к устойчивому успеху.

В карьере год обещает быть плодотворным: появятся шансы для роста, повышения дохода или запуска собственного дела. Особенно повезёт тем, кто проявит инициативу и лидерские качества. В личной жизни возможны яркие события: одинокие Овны могут встретить свою судьбу, а те, кто в паре, ощутят новый виток романтики. Не забывайте и о друзьях — уделяйте им время, чтобы не растерять проверенные связи.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Красная Огненная Лошадь подарит двум знакам Зодиака шанс изменить жизнь к лучшему. Важные встречи откроют новые возможности в личных и финансовых делах, а судьба приготовила сюрпризы, к которым не всегда можно подготовиться заранее.