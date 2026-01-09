Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:20

Овны, готовьтесь к вихрю событий: что звёзды приготовили вам в 2026 году — прогноз Тамары Глобы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите узнать, какие сюрпризы готовит вам 2026 год? Астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом для Овнов — вас ждет яркий и насыщенный период, полный возможностей. Главное — найти баланс между мечтами и реальностью. В вашем знаке поселятся две могущественные планеты: Нептун (на целых 14 лет) и Сатурн (примерно на два года). Их сочетание подарит и творческое вдохновение, и необходимость проявлять дисциплину.

Нептун пробудит интуицию и породит массу интересных идей, но будьте осторожны — он же может слегка размывать границы реальности, так что не стройте воздушных замков. Сатурн выступит в роли строгого наставника: он потребует собранности и продуманности действий. Для импульсивных Овнов это вызов, но именно такой тандем планет способен привести к устойчивому успеху.

В карьере год обещает быть плодотворным: появятся шансы для роста, повышения дохода или запуска собственного дела. Особенно повезёт тем, кто проявит инициативу и лидерские качества. В личной жизни возможны яркие события: одинокие Овны могут встретить свою судьбу, а те, кто в паре, ощутят новый виток романтики. Не забывайте и о друзьях — уделяйте им время, чтобы не растерять проверенные связи.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Красная Огненная Лошадь подарит двум знакам Зодиака шанс изменить жизнь к лучшему. Важные встречи откроют новые возможности в личных и финансовых делах, а судьба приготовила сюрпризы, к которым не всегда можно подготовиться заранее.

Проверено редакцией
Читайте также
Звездный шанс для Близнецов: как не упустить судьбоносную встречу в начале января
Общество
Звездный шанс для Близнецов: как не упустить судьбоносную встречу в начале января
Гороскоп на 9 января: кому ждать прибыли? Кто проявит свои таланты?
Семья и жизнь
Гороскоп на 9 января: кому ждать прибыли? Кто проявит свои таланты?
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
Семья и жизнь
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
Если чеснок превращается в «тяжелую артиллерию» и забивает все блюдо: секрет правильного чесночного вкуса — нож, пресс или целый зубчик
Общество
Если чеснок превращается в «тяжелую артиллерию» и забивает все блюдо: секрет правильного чесночного вкуса — нож, пресс или целый зубчик
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
Общество
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
астрология
советы
знаки зодиака
Тамара Глоба
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.