Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше

Над Полтавой взвился огненный шар: «Герани» разнесли газовый завод ВСУ

Жители Полтавы минувшей ночью смогли наблюдать «огненный шар до небес», заявили источники. По их словам, российские беспилотники нашли крупную военную цель — объект газовой инфраструктуры ВСУ, расположенный около поселка Терентиевка. Газовый завод атаковали не менее 10 БПЛА «Герань-2», параллельно был нанесен удар по военным объектам в направлении аэродрома Полтавы, уточнили информаторы.

«Минувшей ночью не менее 10 БПЛА „Герань-2“ атаковали объект газовой инфраструктуры вблизи города Полтава. Параллельно российские беспилотники наносили удары по военным объектам в направлении аэродрома. В результате удара по газовой инфраструктуре возник крупный пожар, сопровождавшийся мощной детонацией», — отметил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он также сообщил, что сразу же после удара СБУ начала масштабную операцию: выезды из города перекрыли, в Полтаве идет поквартирный обход. Уточняется, что правоохранители допрашивают местных жителей, проверяют ноутбуки, смартфоны и фотоаппараты, пытаясь найти «крота», который навел российскую ракету на столь важный объект.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украина уже лишилась 40% мощностей по добыче газа, что может привести к серьезным проблемам в следующем году», — предупредили инсайдеры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Лебедев добавил, что ночью и утром 26 февраля армия России провела крупномасштабную комбинированную атаку по военным целям на Украине, применив несколько десятков ракет и сотни БПЛА. Так, беспилотники ударили по электроподстанции ПС 750 кВ «Киевская» около поселка Наливайковка — это стратегический объект магистрального уровня, от которого зависит электроснабжение не только украинской столицы, но и всего региона.

В Черниговской области две ракеты поразили ПС 330 кВ «Черниговская», дополняя разрушение линий электропередачи на севере Украины. Еще один удар по энергетике пришелся по Белгороду-Днестровскому: там БПЛА «Герань» разнесли подстанцию местного завода ПС 110/35/10 кВ, оставив без света северную часть Одесской области, утверждают источники.

Не прекращались удары и по другим военным объектам: к северу от Винницы крылатые ракеты Х-101 ударили по тренировочному лагерю с иностранными инструкторами; под Харьковом «Искандеры» попали в ПВД для резервов, которые ВСУ отправляет на Волчанское направление; под Чугуевом поражен очередной склад БПЛА и запчастей для них. Логистические и промышленные объекты были поражены также в Фастове, Запорожье, Барвенково.

Инсайдеры считают, что уже в ближайшее время последует новая серия ударов. По их мнению, целями станут ключевые промышленные узлы ВСУ: Запорожье, Харьков, Киев и города на юге Украины.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Не знает, к кому кинуться: зачем Чубайсу канадский суд?

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс добивается снятия канадских санкций через Федеральный суд Канады. Он подал иск из-за бездействия МИД страны, который не ответил на его обращение за 162 дня. По информации источников, истец считает такое бездействие неразумным и противоречащим закону.

Анатолий Чубайс Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Чубайс просит суд выдать приказ, обязывающий чиновников исполнить свои обязанности или воздержаться от нарушений. В обоснование иска он приложил свою биографию и указал, что санкции наносят ему репутационный ущерб и мешают обеспечивать семью.

Группа «Роснано» тем временем обратилась с просьбой рассмотреть в закрытом режиме дело против бывших руководителей компании о взыскании 11,9 млрд рублей. Речь идет о должностных лицах, отвечавших за проект Crocus по организации производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM), среди ответчиков выступает и Чубайс.

По информации журналистов, в компании просьбу объяснили наличием сведений, составляющих коммерческую тайну. Уточняется, что некоторые документы раскрывают условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.

Появились подробности о состоянии найденной в Смоленске девочки

Состояние пропавшей в Смоленске девятилетней девочки, которую искали всем городом трое суток, оценивается как удовлетворительное, заявили в правоохранительных органах. В ближайшее время после необходимых процедур ребенка передадут родителям.

Как рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк, ребенка нашли в квартире Заднепровского района вместе с 43-летним мужчиной. Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемый в похищении школьницы был судим за хранение наркотиков. На допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.

«Со слов сожительницы, девочка о себе ничего не рассказывала, обвиняемый запретил ей задавать какие-либо вопросы. Роль женщины будет установлена в рамках расследования уголовного дела», — отметили в прокуратуре Смоленской области.

Задержанный 43-летний мужчина, подозреваемый в похищении девочки в Смоленске Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте мужчины и его сожительницы.

Криминалист Михаил Игнатов допустил, что девочку могли похитить с целью продажи за границу. По его мнению, преступление могло быть организовано группой лиц, занимающихся незаконной трансплантацией органов. Он также не исключил похищение с целью выкупа.

«Признаков педофилии мы тут не видим. Поэтому я считаю, что похититель мог быть промежуточным звеном. Это одна из возможных версий. Он похитил девочку по приказу кого-то и привез в квартиру, ожидая дальнейших указаний. Возможно, ждал, когда ребенка заберут. Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре. Не дай бог, но девочку могли забрать и нечистые на руку трансплантологи, которые изымают у людей органы и продают потом за большие деньги», — резюмировал Игнатов.

