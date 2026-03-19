Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что ждет Россию в ближайшие 15 лет Директор ВЦИОМ Федоров: Россия может войти в новый мир в числе лидеров

Россию ждут очень жесткие времена и если страна будет им соответствовать, то войдет в новый мир в числе лидеров, сказал NEWS.ru социолог генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. В противном случае, по его словам, есть риск стать «кормовой базой» для остальных.

Переломное время будет продолжаться еще 10–15 лет — спать будет некогда, придется работать по полной, чтобы прорваться в новую эру. Если возьмем эту планку, значит, в следующую эпоху человеческого развития войдем в хорошей форме и будем соревноваться за место в кругу лидеров. Если нет — будем добычей, жертвой, мясом для других хищников, — сказал Федоров.

Социолог считает, что ни для одной страны светлое будущее не гарантировано заранее. В том числе это касается и России, гражданам которой придется очень много работать, чтобы государство достигло высоких результатов.

Ставки очень высоки. Это надо понимать — и ни в коем случае не расслабляться. Иначе не сохраним даже того, что наше по праву, — не говоря уже о приобретении чего-то нового. Мирно, спокойно, дружелюбно, взаимовыгодно развиваться в ближайшее десятилетие не получится, — сказал ученый.

Ранее в Сети вспомнили предсказание Владимира Жириновского о начале третьей мировой войны в 2027 году. Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил об этом в 2007 году. По мнению политика, США сдают позиции, Европа «состарилась», а Китай не готов брать на себя роль гегемона.