Новую вакцину от менингококка зарегистрируют в России Новая пятивалентная вакцина от менингококка появится в России в 2026 году

Новая пятивалентная вакцина от менингококка появится в 2026 году, заявила РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях ПМЭФ. По ее словам, препарат под названием «Менговакс B» не имеет аналогов.

В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюгированные вакцины. <...> Одна из них — уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, — сказала Скворцова.

Ранее глава ФМБА сообщила, что организация создала инновационный препарат для терапии легочной гипертензии у детей и взрослых. Регистрация лекарства завершится в 2026 году.

До этого Скворцова заявила, что Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклинические исследования онковакцины против глиобластомы — самой агрессивной опухоли головного мозга. В ближайшее время ФМБА планирует подать документы для получения разрешения на клиническое применение этого препарата.

В свою очередь академик РАН Петр Чумаков рассказал, что ученые ведут разработку сразу двух типов инновационных вакцин для борьбы с раком. Специалисты создают как онколитическую вакцину на основе вирусов, так и препарат на базе мРНК-технологий.