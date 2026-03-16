Следовавший из Москвы в Самарканд самолет «Победы» внезапно ушел с курса Самолет компании «Победа» ушел на запасной аэродром в Ташкенте из-за тумана

Самолет Boeing 737-8AL российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Самарканд, не смог совершить посадку в пункте назначения, сообщает Telegram-канал «Новости ташкентского неба». По его информации, командир судна принял решение уйти на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, в районе аэропорта Самарканда экипаж столкнулся с плотным туманом, из-за которого видимость упала до нуля. В итоге борт ушел с курса и благополучно приземлился в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не могут вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе. Воздушная гавань закрыта, на территории сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

До этого стало известно, что в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации отметили, что решение было принято ради безопасности полета гражданских воздушных судов. Спустя 20 минут ведомство приняло аналогичные меры в отношении аэропорта Нижнекамска.