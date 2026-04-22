22 апреля 2026 в 15:38

В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Фото: Пресс-служба ИННОПРОМа
В Ташкенте с 20 по 22 апреля 2026 года состоялась 6-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — одна из ключевых международных площадок Евразии для развития промышленной кооперации и технологического партнерства. За три дня работы выставку посетили свыше 10 тыс. представителей бизнеса, государственных органов и экспертов из 35 стран, включая Узбекистан, Россию, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Гану, Германию, Иран, Казахстан, Канаду, Катар, Киргизию, Китай, Латвию, Нигерию, Нидерланды, ОАЭ, США, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Турцию.

Выставочная площадь составила 18 тыс. квадратных метров. В мероприятии приняли участие свыше 350 компаний из Узбекистана, России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Они продемонстрировали передовые технологии, инновационные разработки и промышленные изделия.

За короткое время эта площадка стала авторитетным и востребованным форматом открытого диалога между государством и бизнесом, местом встречи надежных партнеров и новых возможностей. Сегодня «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в полной мере оправдывает свое название, — заявил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Главы российской и узбекской делегаций Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев посетили выставочную экспозицию. В ходе визита состоялась церемония открытия нового совместного предприятия, ориентированного на экспорт по производству косметики и товаров для дома в Навои.

Ранее сообщалось, что с 6 по 9 июля 2026 года в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» состоится 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она будет посвящена темам в области промышленности, технологий и инноваций России.

