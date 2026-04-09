Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля

С 6 по 9 июля 2026 года в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» состоится 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Она будет посвящена темам в области промышленности, технологий и инноваций России. Страной-партнером выступит Индонезия, а организаторами выставки стали Министерство промышленности и торговли России и Правительство Свердловской области. Оператор — компания «Формика Ивент».

В этом году участие в выставке примут около 900 компаний, среди них — ведущие российские компании: Ростех, Росатом, Сбер, 1С, Синара, ПСБ, Газпромбанк, ВТБ, Новиком, Интер РАО — Машиностроение, Хромпик, АЗ «Урал», Atlas, Evolute и ЕВРАЗ. Коллективные экспозиции также представят ключевые промышленные регионы России, включая Свердловскую область, Москву, Татарстан, Челябинскую область и другие.

Важным событием деловой программы станет Главная стратегическая сессия. В рамках форума будут рассмотрены 15 тематических направлений, которые охватывают актуальные вопросы развития промышленности, торговли и международного сотрудничества.

