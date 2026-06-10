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10 июня 2026 в 01:46

Военэксперт раскрыл, как искусственный интеллект упростил применение БПЛА

Эксперт Кнутов: нейросеть сократила скорость применения БПЛА до считаных минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Благодаря технологиям искусственного интеллекта скорость наведения и применения БПЛА сократилась до минимума, рассказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, если раньше на это уходили часы, то сейчас — считаные минуты. Однако, напомнил эксперт, растет и вероятность ошибок.

Во время операции США против Ирана была задействована Maven Smart System — программа компании Palantir. Управление всеми налетами осуществлялось при помощи ИИ. Люди даже ленились проверять старые данные, заложенные в программу. В результате 168 учениц иранской школы в Минабе были убиты, — заметил Кнутов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев назвал самый эффективный способ защитить объекты на территории России от ударов БПЛА. По его мнению, для этого необходимо атаковать производства оружия для украинской армии, расположенные в странах Европы, и таким образом добиться, чтобы Киев вообще не был способен запускать беспилотники.

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