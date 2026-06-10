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10 июня 2026 в 02:21

Ульянов отреагировал на обмен ударами США и Ирана

Ульянов задался вопросом, кто остановит обмен ударами США и Ирана

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения СМИ о взаимных ударах США и Ирана. Он обратил внимание на информацию о начавшихся авиаударах США по Ирану.

Остановит ли кто-нибудь эти обмены в нормальных обстоятельствах? — написал Ульянов.

Заявление было опубликовано на фоне продолжающегося внимания международного сообщества к ситуации на Ближнем Востоке и сообщениям о действиях сторон конфликта. Других комментариев по поводу происходящего постпред России не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский вертолет Apache над Ормузским проливом был сбит иранскими силами. Он заверил, что Соединенные Штаты ответят на удар.

До этого сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

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