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08 июня 2026 в 13:50

Выставка ИННОПРОМ впервые состоится в Индии

Фото: Пресс-служба «ИННОПРОМ»
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Первая международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия» пройдет в Нью-Дели с 9 по 11 сентября 2026 года в выставочном комплексе «Bharat Mandapam». Событие запланировано перед 18-м саммитом БРИКС.

В 2016 году Индия была страной-партнером российского ИННОПРОМ. Она представила национальную экспозицию площадью 3,7 тыс. квадратных метров с участием 115 компаний. Индийские участники продолжали активно участвовать в выставке, деловой программе и других мероприятиях в последующие годы.

Индия была выбрана в качестве нового места проведения ИННОПРОМ из-за стратегического значения двустороннего сотрудничества. Индия — важный стратегический партнер России. За пять лет товарооборот вырос в семь раз и достиг 60 миллиардов долларов в 2025 году. Выставка направлена на укрепление партнерских отношений, активизацию совместных проектов и укрепление экономических связей в торговле и промышленности.

На мероприятии представят разработки из различных секторов, включая машиностроение, добывающую промышленность, металлургию, химическую отрасль, информационные технологии, фармацевтику и медицинские инновации. Также в рамках события запланированы деловые переговоры, включая встречу с представителями закупочных и производственных компаний обеих стран.

Ранее сообщалось, что главной темой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге станет «Индустрия 360: производство без границ». Мероприятие посвятят вопросам ИИ и автоматизации, развития единой производственной экосистемы и другим.

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