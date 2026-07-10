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10 июля 2026 в 17:18

В Екатеринбурге состоялась Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Фото: Пресс-служба Иннопрома
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С 6 по 9 июля в Екатеринбурге состоялась 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, она привлекла более 50 тыс. посетителей за четыре дня. Основная тема выставки в 2026 году звучала так: «Индустрия 360: производство без границ».

Выставочная площадь составила 50 тыс. квадратных метров. В мероприятии приняли участие 24 субъекта Российской Федерации с коллективными стендами и свыше 850 компаний. Также были представлены экспозиции пяти стран — Индонезии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. Среди зарубежных участников выставки присутствовали компании и представители деловых кругов из Вьетнама, Индии и Китая.

ИННОПРОМ проходит в 16-й раз и уже стал знаковой международной площадкой для демонстрации самых передовых технологий. Именно здесь, на гостеприимной уральской земле, традиционно обсуждаются важнейшие вопросы развития ключевых отраслей, — заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Главы делегаций изучили разработки, представленные на выставке. По завершении официального осмотра выставочной экспозиции они посетили пленарное заседание «Промышленная индустрия 360».

Республика Индонезия, одна из самых быстрорастущих экономик планеты и крупнейшая страна в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), стала страной-партнером ИННОПРОМ-2026. Делегация составила более 250 человек.

Ранее NEWS.ru совместно с разработчиком DAM-систем Picvario 8 июля провел сессию «Цифровая память индустрии: ИИ-управление промышленными знаниями как фактор суверенитета и безопасности» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Модератором мероприятия стала директор по маркетингу и PR NEWS.ru Полина Анисимова.

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