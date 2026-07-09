Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 18:23

Участница конкурса красоты из ЮАР захотела переехать в Россию

Миссис БРИКС из ЮАР Миллисент Фолоди Тлоу заявила о желании переехать в Россию

Миллисент Фолоди Тлоу (ЮАР), победившая в номинации «Миссис БРИКС», на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани Миллисент Фолоди Тлоу (ЮАР), победившая в номинации «Миссис БРИКС», на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Миссис БРИКС из ЮАР Миллисент Фолоди Тлоу на выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге заявила LIFE.ru о намерении переехать в Россию. Модель отметила, что ее жизнь полностью изменилась после знакомства со страной.

Я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России, — отметила она.

На стенде Республики Татарстан посетители выставки могли увидеть награды конкурса красоты БРИКС — золотые короны, инкрустированные драгоценными камнями. Саму Миллисент Фолоди Тлоу короновали в Казани весной 2026 года: тогда она стала лучшей среди замужних участниц международного состязания.

Сейчас в России идет поиск кандидаток, которым предстоит защищать честь страны на следующем международном конкурсе БРИКС. Он намечен на 2027 год.

Ранее врач-косметолог Жанна Мударова отметила, что на международных конкурсах красоты к российским участницам относятся доброжелательно. По ее словам, атмосфера на таких мероприятиях максимально дружелюбная, а сами состязания помогают объединить женщин из разных стран.

Регионы
Россия
Екатеринбург
Свердловская область
ЮАР
ИННОПРОМ
модели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.