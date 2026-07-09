Миллисент Фолоди Тлоу (ЮАР), победившая в номинации «Миссис БРИКС», на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани

Участница конкурса красоты из ЮАР захотела переехать в Россию Миссис БРИКС из ЮАР Миллисент Фолоди Тлоу заявила о желании переехать в Россию

Миссис БРИКС из ЮАР Миллисент Фолоди Тлоу на выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге заявила LIFE.ru о намерении переехать в Россию. Модель отметила, что ее жизнь полностью изменилась после знакомства со страной.

Я встречаюсь с разными людьми, важными людьми, в том числе с представителями власти. Для меня открылось множество возможностей для сотрудничества. Россия — прекрасное место. Я бы с удовольствием когда-нибудь осталась в России, — отметила она.

На стенде Республики Татарстан посетители выставки могли увидеть награды конкурса красоты БРИКС — золотые короны, инкрустированные драгоценными камнями. Саму Миллисент Фолоди Тлоу короновали в Казани весной 2026 года: тогда она стала лучшей среди замужних участниц международного состязания.

Сейчас в России идет поиск кандидаток, которым предстоит защищать честь страны на следующем международном конкурсе БРИКС. Он намечен на 2027 год.

Ранее врач-косметолог Жанна Мударова отметила, что на международных конкурсах красоты к российским участницам относятся доброжелательно. По ее словам, атмосфера на таких мероприятиях максимально дружелюбная, а сами состязания помогают объединить женщин из разных стран.