Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты

Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты Косметолог Мударова: на конкурсах красоты царит дружелюбная атмосфера

На международных конкурсах красоты царит дружелюбная атмосфера, рассказала НСН врач-косметолог, член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Жанна Мударова. Она отметила, что к участницам из России не относятся предвзято.

На международных конкурсах красоты максимально дружелюбная атмосфера. Никакой предвзятости к россиянкам нет. Все улыбчивые, все помогают друг другу. Конкурсы красоты — отличная возможность объединить всех женщин с разных уголков нашего мира в одну большую семью, — рассказала Мударова.

Ранее сообщалось, что россиянка Валентина Алексеева стала обладательницей титула «Мисс БРИКС» на международном конкурсе в Казани. В номинации «Миссис БРИКС» победила представительница ЮАР Миллисент Тлоу, а «Маленькой мисс БРИКС» признана участница из Китая Думалаог Саффира Кара Гилле.