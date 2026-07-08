NEWS.ru провел сессию на тему ИИ в рамках выставки ИННОПРОМ

NEWS.ru совместно с разработчиком DAM-систем Picvario 8 июля провел сессию «Цифровая память индустрии: ИИ-управление промышленными знаниями как фактор суверенитета и безопасности» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Модератором мероприятия стала директор по маркетингу и PR NEWS.ru Полина Анисимова.

Сессию разделили на четыре тематических блока. Первый посвятили постановке проблемы. В рамках второго блока обсудили тему «Генеративный ИИ, кадры и непрерывность производства». Далее собравшиеся поговорили о правовом периметре безопасности и суверенитете. Заключительный блок затронул вопросы медиапрозрачности и национального авторитета.

В качестве спикеров выступили генеральный директор Picvario Сергей Фомин, директор направления по сопровождению проектов промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Бондюгин, директор ИИ-направления «Метран» Никита Дунов и IT-директор «ДСТ Урал» Эдуард Калинин. В завершение сессии участники сделали вывод о необходимости консолидации по обеспечению баланса открытости и цифровой безопасности промышленного контента.

Выставка ИННОПРОМ стартовала 6 июля в Екатеринбурге. В этом году центральной темой мероприятия стала «Индустрия 360: производство без границ», отражающая современные тенденции в мировой промышленности, где особое значение приобретают адаптивные технологии, международное сотрудничество и интеграция производственных процессов.