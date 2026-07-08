Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 17:30

NEWS.ru провел сессию на тему ИИ в рамках выставки ИННОПРОМ

Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

NEWS.ru совместно с разработчиком DAM-систем Picvario 8 июля провел сессию «Цифровая память индустрии: ИИ-управление промышленными знаниями как фактор суверенитета и безопасности» в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Модератором мероприятия стала директор по маркетингу и PR NEWS.ru Полина Анисимова.

Сессию разделили на четыре тематических блока. Первый посвятили постановке проблемы. В рамках второго блока обсудили тему «Генеративный ИИ, кадры и непрерывность производства». Далее собравшиеся поговорили о правовом периметре безопасности и суверенитете. Заключительный блок затронул вопросы медиапрозрачности и национального авторитета.

В качестве спикеров выступили генеральный директор Picvario Сергей Фомин, директор направления по сопровождению проектов промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Бондюгин, директор ИИ-направления «Метран» Никита Дунов и IT-директор «ДСТ Урал» Эдуард Калинин. В завершение сессии участники сделали вывод о необходимости консолидации по обеспечению баланса открытости и цифровой безопасности промышленного контента.

Выставка ИННОПРОМ стартовала 6 июля в Екатеринбурге. В этом году центральной темой мероприятия стала «Индустрия 360: производство без границ», отражающая современные тенденции в мировой промышленности, где особое значение приобретают адаптивные технологии, международное сотрудничество и интеграция производственных процессов.

Общество
ИННОПРОМ
выставки
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Найдено тело второй пропавшей в Туве девочки
Цой раскрыла диагноз после слухов о лечении в онкоцентре
Трамп заявил о «множестве способов» победить Иран
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.