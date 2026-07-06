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06 июля 2026 в 11:55

В Екатеринбурге пройдет Международная промышленная выставка ИННОПРОМ

Фото: Пресс-служба Иннопрома
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В Екатеринбурге 6 июля стартует 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. В этом году центральной темой мероприятия станет «Индустрия 360: производство без границ», отражающая современные тенденции в мировой промышленности, где особое значение приобретают адаптивные технологии, международное сотрудничество и интеграция производственных процессов.

ИННОПРОМ-2026 развернется на территории в 50 тыс. квадратных метров в четырех павильонах выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие соберет свыше 850 компаний. Национальные стенды представят пять стран: Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Белоруссия. В выставке также примут участие предприятия и бизнес-ассоциации из Вьетнама, Индии и Китая. Кроме того, будут представлены 24 российских региона.

Главной страной — партнером ИННОПРОМ стала Индонезия. Ее национальная экспозиция площадью 1512 кв. м будет крупнейшей на выставке. Более 50 компаний представят разработки в области ИИ, робототехники, беспилотных технологий, электроники, машиностроения, промышленного оборудования, металлургии, химической, агропромышленной, мебельной и легкой промышленности.

На форуме ИННОПРОМ-2026 запланировано свыше 100 мероприятий, которые продлятся четыре дня. Центральным событием станет пленарное заседание под названием «Промышленная Индустрия 360». Также состоится премьера инновационного проекта ИННОПРОМ АРТ, объединяющего индустрию и искусство. Ключевым мероприятием станет перформанс «Стая», который представят художники Надин Захарова и Дмитрий Масаидов.

Ранее в Ташкенте состоялась 6-я Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». За три дня работы выставку посетили свыше 10 тыс. представителей бизнеса, государственных органов и экспертов из 35 стран.

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