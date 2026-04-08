В Москве пройдет форум «Стратегия лидера»

Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» пройдет 19–20 апреля в Москве. На встрече будут присутствовать представители рынка франчайзинга из России и других стран, ключевые заинтересованные стороны, инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли и государственных органов.

В течение двух дней форум соберет более тысячи участников, а на сцене выступят более 25 экспертов отрасли. Гости и участники мероприятия обменяются опытом, обсудят передовые практики отрасли и обсудят распространенные ошибки и способы их решений, а также примут участие в прикладных сессиях.

Франчайзинг остается одним из ключевых механизмов масштабирования бизнеса в России. Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» станет инструментом поиска важнейших решений, снижения рисков, обретения отраслью долгосрочной устойчивости, — рассказала генеральный директор ООО «РБГ» — соорганизатора форума Камета Сабирова.

Модераторами дискуссий выступят журналист, медиаменеджер и общественный деятель Ксения Собчак, предприниматель и сооснователь бизнес-сообщества «Основатели» Денис Кутергин и шеф-редактор московского бюро телеканала «Аль-Арабия», эксперт по международной повестке и стратегическим коммуникациям Алршед Абдулжавад. Организаторами форума стали Фонд Росконгресс и ООО «РБГ».

