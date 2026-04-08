08 апреля 2026 в 12:36

В Москве пройдет форум «Стратегия лидера»

Фото: Пресс-служба первого Международного Форума по франчайзингу «Стратегия Лидера»
Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» пройдет 19–20 апреля в Москве. На встрече будут присутствовать представители рынка франчайзинга из России и других стран, ключевые заинтересованные стороны, инвесторы, бизнесмены, представители финансовой отрасли и государственных органов.

В течение двух дней форум соберет более тысячи участников, а на сцене выступят более 25 экспертов отрасли. Гости и участники мероприятия обменяются опытом, обсудят передовые практики отрасли и обсудят распространенные ошибки и способы их решений, а также примут участие в прикладных сессиях.

Франчайзинг остается одним из ключевых механизмов масштабирования бизнеса в России. Первый Международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера» станет инструментом поиска важнейших решений, снижения рисков, обретения отраслью долгосрочной устойчивости, — рассказала генеральный директор ООО «РБГ» — соорганизатора форума Камета Сабирова.

Модераторами дискуссий выступят журналист, медиаменеджер и общественный деятель Ксения Собчак, предприниматель и сооснователь бизнес-сообщества «Основатели» Денис Кутергин и шеф-редактор московского бюро телеканала «Аль-Арабия», эксперт по международной повестке и стратегическим коммуникациям Алршед Абдулжавад. Организаторами форума стали Фонд Росконгресс и ООО «РБГ».

Ранее сообщалось, что Международный транспортно-логистический форум, прошедший с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге, объединил свыше 6 тыс. человек из 82 стран, в том числе 14 недружественных. В мероприятии приняли участие 17 иностранных министров и 24 главы дипломатического корпуса.

Общество
форумы
обсуждения
Москва
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

