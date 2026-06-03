Более 20 тыс. человек из 100 стран мира: как проходит ПМЭФ-2026

Более 20 тыс. человек из 100 стран мира: как проходит ПМЭФ-2026

Более 20 тысяч человек из 100 стран мира приехали на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Мероприятие проводится на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». По традиции форум продлится три дня. Главная тема этого года: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

На ПМЭФ приехали делегации из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В частности, в мероприятии участвуют представители ОАЭ, Бахрейна, Египта, Индии, Лаоса, Китая и многих других государств. Страной-гостем стала Саудовская Аравия. В этом году впервые за много лет на ПМЭФ представлена официальная делегация США во главе с руководителем комиссии администрации Дональда Трампа по изящным искусствам Родни Куком — младшим.

В первый день мероприятия публике показали вездеход Visuva T8, разработанный красноярской компанией Visuva. Его стоимость стартует от 33 млн рублей. Основатель компании Игорь Китаев отметил, что у этой машины отличные гусеницы: она не тонет и может пройти брод без каких-либо проблем. На ПМЭФ также представили гоночный автомобиль мощностью 218 лошадиных сил, который появится на трассах нашей страны в 2027 году.

На форуме продемонстрировали парфюмерную линейку, ароматы которой отсылают к Донбассу. На стенде Донецкой Народной Республики представлены флаконы «Дымные терриконы», «Город роз», «Степной ветер», «Знойные подсолнухи», «Чарующий Кальмиус», «Стойкость металла» и «Цветущая акация». Кроме того, в экспозиции работает интерактивная зона в виде мультимедийного шара с кадрами из жизни республики.

Самым дорогим сувениром на форуме стала толстовка стоимостью 9 тыс. рублей. В магазине ПМЭФ также можно приобрести брелоки по цене 650 рублей, блокноты стоимостью 1600 рублей и значки за 800 рублей. На одном из стендов установили игровой автомат, где можно выиграть плюшевых зайчиков и мишек. Для этого посетителям предлагают проголосовать за спасение вымирающих видов животных, занесенных в Красную книгу.

Самые яркие кадры ПМЭФ-2026 — в фотогалерее NEWS.ru.