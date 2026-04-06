06 апреля 2026 в 11:33

Свыше 6 тыс. человек из 82 стран посетили МТЛФ в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин/РИА Новости
Международный транспортно-логистический форум, прошедший с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге, объединил свыше 6 тыс. человек из 82 стран, в том числе 14 недружественных. В мероприятии приняли участие 17 иностранных министров и 24 главы дипломатического корпуса. К участникам форума с видеоприветствием обратился президент России Владимир Путин. Организатором МТЛФ выступило Министерство транспорта РФ, а оператором — Фонд Росконгресс. Форум провели при поддержке правительства России. NEWS.ru стал генеральным партнером новостей.

Все больше государств и компаний задумываются не только о скорости и стоимости перевозок: решающим фактором становится безопасность и устойчивость транспортных маршрутов и логистических цепочек, которые менее подвержены кризисам, военным конфликтам и другим внешним рискам. Россия может предложить миру такие решения и сыграть важную роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли в целом. Для наших партнеров российские логистические маршруты могут быть выгодны как экономически благодаря сокращению сроков перевозок, так и с точки зрения диверсификации глобальных транспортных потоков, — отметил Путин.

В ходе деловой программы провели свыше 50 мероприятий. Перед участниками выступили более 350 спикеров. Центральным событием МТЛФ стало заседание «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции к всеобщей безопасности». Свои проекты на форуме представили более 1250 компаний — 450 из них были из сферы транспорта и логистики. Кроме того, в рамках мероприятия подписали 40 соглашений. Ключевыми событиями культурной программы стали торжественный прием и специальный показ балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского в Мариинском театре.

Ранее в рамках Международного транспортно-логистического форума состоялось пленарное заседание «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции к всеобщей безопасности». Его посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр транспорта Андрей Никитин.

