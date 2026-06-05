Стало известно, сколько вагонов метро потребуется Петербургу до 2035 года

Стало известно, сколько вагонов метро потребуется Петербургу до 2035 года Вице-губернатор Поляков: Петербургу понадобятся 712 вагонов метро до 2035 года

С учетом открытия новых станций метрополитена Санкт-Петербургу понадобятся 712 вагонов метро до 2035 года, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова. Он встретился с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой. Собравшиеся обсудили дальнейшее сотрудничество по поставкам подвижного состава.

За последние четыре года предприятия холдинга уже поставили городу 245 трамвайных вагонов и 380 вагонов метро, отметил Поляков. Он подчеркнул, что общественный транспорт Санкт-Петербурга нужно сделать максимально комфортным, безопасным и современным.

На встрече также поговорили о совместных планах города с ГК «Мовиста», в частности о развитии троллейбусной сети. Вышеуказанная компания может поучаствовать в концессионном соглашении по строительству нового троллейбусного парка и поставке 80 единиц техники.

Ранее заместитель руководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко заявил, что в народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан.