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08 июня 2026 в 17:24

Володин дал думским комитетам поручения по итогам ПМЭФ

Володин: комитеты Госдумы подготовят инициативы по поручениям Путина с ПМЭФ

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе ГД по итогам заседания Совета Думы. Комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству поручено в приоритетном порядке совместно с профильными министерствами проработать соответствующие предложения.

Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на налог на добавленную стоимость. Кроме того, требуется проработать льготные условия для малых и средних предприятий, работающих в производственных сферах, отметили в пресс-службе. Володин подчеркнул, что соответствующие законопроекты должны быть рассмотрены депутатами до окончания текущей парламентской сессии.

Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин предложил зафиксировать на текущем уровне порог выручки для малого бизнеса, освобождаемый от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящее время этот порог составляет 20 млн рублей в год.

Также Путин рассказал, что в России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он уточнил, что показатель составляет около 2,2% экономически активного населения.

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