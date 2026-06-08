Володин дал думским комитетам поручения по итогам ПМЭФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить инициативы по вопросам, на которые обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе ГД по итогам заседания Совета Думы. Комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству поручено в приоритетном порядке совместно с профильными министерствами проработать соответствующие предложения.

Речь идет о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на налог на добавленную стоимость. Кроме того, требуется проработать льготные условия для малых и средних предприятий, работающих в производственных сферах, отметили в пресс-службе. Володин подчеркнул, что соответствующие законопроекты должны быть рассмотрены депутатами до окончания текущей парламентской сессии.

Ранее в ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин предложил зафиксировать на текущем уровне порог выручки для малого бизнеса, освобождаемый от уплаты налога на добавленную стоимость. В настоящее время этот порог составляет 20 млн рублей в год.

Также Путин рассказал, что в России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он уточнил, что показатель составляет около 2,2% экономически активного населения.