На форуме Т1 вывели формулу эффективности IT-бизнеса

На Т1 Форуме обсудили формулу эффективности IT-бизнеса. Конференция IT-холдинга объединила экспертов из разных сфер: информационных технологий, финансов, розничной торговли, телекоммуникации, промышленности, транспорта и государственного сектора. Эти специалисты являются лидерами в цифровизации в России.

На форуме обсуждалась уязвимость корпоративных систем перед технологическими, логистическими и регуляторными шоками. Основное внимание уделили поиску гибкой стратегии развития IT-инфраструктуры при ограниченном доступе к оборудованию и дефиците компонентов.

IТ-инфраструктура — это сложная система, состоящая из интегрированных друг с другом аппаратных и программных решений различных вендоров. Ее киберустойчивость зависит от каждого конкретного продукта и от того, насколько грамотно они собраны в единое целое, — рассказал руководитель департамента по повышению защищенности ИТ-инфраструктуры Positive Technologies Марат Чураков.

Специалисты объяснили, какие вложения имеют решающее значение для поддержания деятельности и безопасности информации. Также форум сыграл роль площадки для презентации новинок, среди которых были IТ-разработки для сферы торговли и промышленности.

Ранее руководитель «Т1 ИИ» Сергей Голицын в рамках Т1 Форума в подземной галерее «Зарядье» рассказал, что дефицит специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта в крупных компаниях. По его словам, стоимость такой инфраструктуры тоже «вставляет палки в колеса».