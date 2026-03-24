24 марта 2026 в 16:48

На форуме Т1 вывели формулу эффективности IT-бизнеса

Фото: Пресс-служба ИТ-холдинга Т1
На Т1 Форуме обсудили формулу эффективности IT-бизнеса. Конференция IT-холдинга объединила экспертов из разных сфер: информационных технологий, финансов, розничной торговли, телекоммуникации, промышленности, транспорта и государственного сектора. Эти специалисты являются лидерами в цифровизации в России.

На форуме обсуждалась уязвимость корпоративных систем перед технологическими, логистическими и регуляторными шоками. Основное внимание уделили поиску гибкой стратегии развития IT-инфраструктуры при ограниченном доступе к оборудованию и дефиците компонентов.

IТ-инфраструктура — это сложная система, состоящая из интегрированных друг с другом аппаратных и программных решений различных вендоров. Ее киберустойчивость зависит от каждого конкретного продукта и от того, насколько грамотно они собраны в единое целое, — рассказал руководитель департамента по повышению защищенности ИТ-инфраструктуры Positive Technologies Марат Чураков.

Специалисты объяснили, какие вложения имеют решающее значение для поддержания деятельности и безопасности информации. Также форум сыграл роль площадки для презентации новинок, среди которых были IТ-разработки для сферы торговли и промышленности.

Ранее руководитель «Т1 ИИ» Сергей Голицын в рамках Т1 Форума в подземной галерее «Зарядье» рассказал, что дефицит специалистов мешает внедрению искусственного интеллекта в крупных компаниях. По его словам, стоимость такой инфраструктуры тоже «вставляет палки в колеса».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

